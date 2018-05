Rosel (TV3) exige a Ortega (VOX) denunciar a Losantos y se lleva un soberbio zasca: "Queréllese usted"

El plató de 'Preguntes Freqüents' (TV3) es un circo en sesión continua. El espacio, que pretende ser una especie de remedo de 'laSexta Noche' pero en versión golpista, intenta darle una capa de barniz trayendo al estudio a algún invitado que ellos calificarían de "españolista". Pero nada más que para intentar reírse de él.

El problema es que con políticos como Javier Ortega (VOX), que se ha personado como acusación popular en la causa contra los separatistas catalanes, la secesionista de la presentadora, Laura Rosel, lo lleva clarinete.

En el programa del 19 de mayo de 2018 pudo comprobarse como cuando el abogado de VOX empezó a arrinconar y a despellejar la imagen del presidente de Cataluña, Quim Torra, la presentadora quiso cortarle y, de paso, dejó que se escucharan las burlas y las risotadas de cuatro payasos del público.

Ortega no se paraba en barras a la hora de poner en su sitio a Torra:

Laura Rosel le cortaba porque, claro, una cosa es que Torra insulte a los españoles, pero que Ortega le llamase xenófobo al presidente catalán, el mismo que paga la nómina de la señora Rosel, por ahí no. Además, hay que hacer méritos ante la causa, ¿verdad, Laurita?

El de VOX no se callaba y le ponía más ejemplos:

No, a mí no me produce ningún respeto porque me está insultando a mí y a todos los españoles. 'Vergüenza es una palabra que los españoles han eliminado de su diccionario'.