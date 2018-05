Batalla campal en el plató de Ana Rosa: Monedero insulta a Inda por bromear con los hijos de Iglesias y Montero

Juan Carlos Monedero y Eduardo Inda han escrito otro capítulo más de su particular historia dentro de los platós televisivos donde han llegado al insulto personal y a las cuchilladas más barriobajeras--Monedero truca el coste real de la hipoteca de Iglesias y se lleva un buen mamporro: "Tu cálculo es un puto insulto"--.

"Sinvergüenza", "miserable", "cloaca", "sicario"...fueron algunos de los adjetivos que se pudieron escuchar, casi todos ellos de boca del cofundador de Podemos, que ya llegaba sobreexcitado al plató de Ana Rosa Quintana tras su dantesco paso por el de 'Liarla Pardo' de laSexta--El podemita Monedero enloquece y arremete contra una espectadora en 'Liarla Pardo'--.

Monedero acabó por perder definitivamente la paciencia con Inda cuando este, hablando del famoso y polémico tema del 'casoplón' que han adquirido Pablo Iglesias e Irene Montero, comentó en coña que los futuros hijos que espera la pareja deberían llamarse "Borjamari" y "Pocholo", en alusión al supuesto linaje de sangre azul que se les presupone dado el nivel de lujo y ostentación en el que van a crecer y criarse--Monedero sale en defensa de los "rojos" Iglesias y Montero y lo ponen colorado por cuentista--.

Lo más llamativo del caso es que cuando Quintana introducía la tertulia y daba paso a los invitados que este lunes 21 de mayo de 2018 la conformaban, aseguró en primer lugar que ambos habían pactado no hacer alusión a cuestiones personales, habida cuenta de los antecedentes.

Y en ello parece ser que se afanaron al principio, con un Monedero muy irónico "felicitando" a Inda "por hacer tan bien su trabajo" tras la publicación del chalet de lujo en el que los podemitas van a emprender su proyecto familiar.

Monedero: Tengo que felicitar a Inda por hacer su trabajo

Inda: ¿Qué me vas a llamar? ¿Sicario?

Monedero: Te traiciona el subconsciente. Lo has hecho genial. Llevamos más de una semana hablando de este tema. Has hecho muy bien tu trabajo. Si un comisario sacase unos pagos de P.Iglesias o pillasen a Errejón robando unas cremas ya veríamos a ver.

Inda: De Cifuentes estuvimos hablando 30 días. Defiendo el derecho de los Iglesias a comprarse una casa honradamente, porque yo defiendo la meritocracia. Si se lo pueden permitir....pero es coherente ¿permitirán que vayan refugiados y ocupas? En vuestro programa electoral se decía que una vivienda que esté desocupada mas de un año se puede ocupar legalmente

Monedero: Hace un par de años Lucía Méndez en una charla nos dijo hemos aguantado buenamente porque no tenemos hijos pero si tuviéramos hijos aquello se complicaría sobremanera.

[...]

Monedero: Yo la vez que he visto más enfadado a Inda fue cuando le embargaron el sueldo por no pagar la pensión a su ex mujer

Inda: Lo peor de todo es que te regalen 425.00 euros la dictadura venezolana. Eres un sinvergüenza fiscal

Ana Rosa: ¿Qué necesidad hay de someterlo a referéndum?

Monedero: Porque Inda hace muy bien su trabajo. Yo le dije una vez a Pablo, cuando tengamos hijos, habrá cosa que no vamos a poder aguantar.

A mi periodistas de RTVE me reconocieron que les obligaron a decir que yo era un sinvergüenza fiscal. Ese acoso si tuviera hijos no sé si lo podría aguantar. Iglesias se ha encontrado que Inda paga dinero a gente que hace fotografías de la ecografía de sus hijos.

Iglesias y Montero han visto que Inda paga 10.000 o 15.000 euros por una información, hace muy bien su trabajo. pero a ver si no me interrumpe, porque si sacas a pasear a tus perros Inda tiene gente a los que paga por sacarles fotos.

Y Pablo se pregunta ¿esto nos merece la pena? Sin robar, sin Gurtel, sin Lezos, así no nos merece la pena. Y es lo que someten a referéndum, para que los inscritos se den cuenta lo que cuesta hacer política en Podemos. Si nos apoyáis seguimos, si no nos vamos a casa. Es muy honesto

Inda: Mira mira mira (le enseña la foto del casoplón con su piscina, su jardín y su casa de invitados)

Monedero: ¿Cuanto pagas por ecografía?

Inda: ¿Por la tuya?

Ana Rosa: A ver a mi me parece fenomenal que se compren una casa, pero el problema puede ser que hay votantes de Podemos que les choque.

Inda: Esto que vais a bendecir yo solo lo había visto en el palacio de Liria. Es el modelo de los Duques de Alba. Queréis ser como Franco, y me parece legítimo. ¿Me puedes explicar como al señor Iglesias le conceden esa hipoteca?

Monedero: Hay periodistas sin escrúpulos. Lo que hace Inda es lo que hacía Berlusconi con los jueces.