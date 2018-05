El ganador de ‘Gran Hermano’ que renunció a la fama y “sobrevive” como taxista

Hoy queremos recordar al ganador de aquella edición del reality, Juanjo Mateo. El alicantino lo petó con su look a lo John Travolta en Fiebre del sábado noche y con su buen humor. Estas armas le sirvieron además para conquistar el corazón de su compañera de piso Diana, modelo de profesión, que dejó a su novio por él. Pero el amor le duró poco a la pareja, y dos meses después de abandonar la casa rompieron su relación, según SQ.

El taxista es uno de los pocos ganadores del reality de Mediaset que no ha rentabilizado su fama, y después de las visitas —obligadas por contrato— a varios programas de Telecinco, hizo las maletas y volvió a su vida en Alicante… y a su amado taxi.

Juanjo también ha sido uno de los concursantes más críticos con el programa, y en una entrevista que publicaba por Interviú en 2009 el alicantino contó que, a pesar de ganar el gran premio de los 300.000 euros, no se sintió bien pagado:

“No me sentí bien pagado porque mi vida cambió. Mi intimidad me la pagaron a 90 euros diarios, un precio nada acorde con lo que perdí. Para ellos prima el interés económico. ¿Por qué nos hacen test psicológicos para entrar y no nos ponen un psicólogo los dos años de contrato para ayudarnos a situarnos en esa nueva vida? Yo no he sido un juguete roto como otros porque tengo una familia estupenda, y ser empresario me ha ayudado. Muchos me piden que les firme un autógrafo en el recibo o hacerse una foto conmigo. Los que creen que trabajar en el taxi tras GH es un fracaso son minoría.”