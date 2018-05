El gigantesco enfado de Marta Sánchez en laSexta: "¡Yo pago impuestos en mi país, ¿vale? ¡Que quede claro de una vez!"

Solo unos meses después de que la artista Marta Sánchez apareciera en primera línea mediática por ponerle letra al himno de España e interpretarla en un concierto suyo, lo ha vuelto a hacer. Albert Rivera ficha a Marta Sánchez para su plataforma 'España Ciudadana' y ella se vuelca.

Este 20 de mayo de 2018 la cantante fue invitada por Albert Rivera a un acto de Ciudadanos para que interpretara dicho himno, y la cuadratura del círculo terminó con la artista entrando por teléfono en el programa de Cristina Pardo en laSexta y haciendo honor a su nombre 'Liarla Pardo'. Marta Sánchez se cogió un enfado gigantesco contra los que la siguen acusando de haber tributado fuera de España por aquella acusación de Jordi Évole que resultó ser mentira. Jordi Évole va como un loco a por Marta Sánchez en 'El Hormiguero': "Lecciones de patriotismo, las justas":

Basta ya. Yo no leo mucho las cosas que dicen de mí por redes, pero hay gente que insulta y descalifica y yo creo que no me merezco esto. Además siguen haciendo algún comentario otra vez sobre Hacienda... Y ya dejé bien claro en ‘El Hormiguero...' ¡Que yo pago en mi país mis impuestos! ¿Vale? ¡Y que se quede claro hoy de una vez! ¡Yo pago solamente impuestos en mi país, en España, y estoy muy harta que de que se me insulte! ¡Me siento muy orgullosa de haber cantado el himno, de haber hecho esta letra, y voy a cantarla cuando me apetezca!