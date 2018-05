José Luis Pérez (COPE) deja tiritando a Monedero con un argumento irrefutable sobre el imperial chalet de los jefes podemitas

Juan Carlos Monedero montó un pollo tremendo en 'El Programa de Ana Rosa', a medias en su dupla televisiva inigualable con Eduardo Inda, con el asunto del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero de fondo. Batalla campal en el plató de Ana Rosa: Monedero insulta reiteradamente a Inda por bromear con los hijos de Iglesias y Montero.

Tal fue la batalla campal que el resto de asistentes al espacio de Telecinco este 21 de mayo de 2018 apenas pudieron abrir boca y meter baza. Eso sí, hubo una ocasión en que el periodista de COPE José Luis Pérez, pudo hacerlo, y en un breve discurso fue tan tajante como esta historia merece. Más allá de palacete de ricachones, de hipotecas, de bancos, de tuits pasados, aquí el tema es de credibilidad hacia sus votantes, y así dejó en evidencia Pérez al invitado podemita:

Yo entiendo que Monedero trate de llevar esto permanentemente a lo personal, pero esto lo trasciende, porque convendría recordar que fue Podemos quien introduje qué, cómo y dónde vivían los demás. Precisamente por Podemos esto dejó de ser de la vida privada.

Pero la mejor respuesta a por qué no se puede explicar la ha dado Monedero: ha hecho una disertación de cinco minutos emponzoñando en términos personales para no responder. Y aquí no estamos hablando de un problema de legitimidad, en absoluto, nadie pone en duda esa legitimidad. Estamos hablando de un problema de credibilidad. Vosotros hasta ahora decíais en Podemos 'somos como vosotros'; y se lo decíais al que tiene un problema para llegar a fin de mes, al que no le concedían la hipoteca en el banco, al que no podía vivir con su sueldo... ¡Cómo se le puede decir eso, ‘yo soy uno de los vuestros', desde ese casoplón!