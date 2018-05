Los vergonzosos tuits de la comisaria política de Podemos en Telemadrid: "Descubra a la presentadora goebbeliana..."

Mae Lozano es periodista, docente y en su perfil de Twitter dice: "No me conformo". Fue despedida de Telemadrid por el ERE que puso en marcha Ignacio González pero tres años y medio después volvió por la puerta grande como miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid a elección de Podemos y gracias a los que cobra 1.000 euros por sesión hasta un máximo de 12 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias.

Dicen en los pasillos de Telemadrid quienes la conocern que detrás de la entrañable sonrisa de esta miembro del Consejo de Administración elegida por Podemos se esconde una comisaria política de armas tomar.

"Cuando fui despedida, en enero de 2013, junto con otros 860 compañeros, me prometí a mí misma que no pelearía por volver a Telemadrid, ni siquiera judicialmente. Consideré, con todo el dolor y la indignación que sentíamos los despedidos, que estaba ante una nueva etapa en mi vida, y que por tanto, mis pasos profesionales debían dirigirse hacia otros rumbos en los que sobre todo, fuera más feliz. Una cosa sí tenía muy clara: no iba a permitir que me maltrataran o humillaran", escribió Lozano en su blog.

Es un ejercicio de cinismo porque la que se dedicó en su Twitter a humillar a compañeros fue ella. Un vistazo a suis tuits en el pasado, señalando a compañeros que no eran de su cuerda ideológica, da una muestra de su sectarismo atacando a la periodista Marisa de la Cruz.

Pasatiempos: descubra, de un simple vistazo, quién es la presentadora goebbeliana que mantiene su empleo en Telemadrid pic.twitter.com/zSCQLXkv — Mae Lozano (@MaeLozano) 31 de enero de 2013

Esto es lo que dijo Lozano cuando el nombre de José Pablo López comenzó a sonar como director general de Telemadrid. Le faltó ojo, porque hoy lo tiene comiendo de su mano. López es el gran responsable de que Telemadrid se haya convertido en 'Tele-Espinar':

Aquí la tienen a Lozano denunciando 'violencia' en Telemadrid y acusando a compañeros de llevar carnet del PP, y lo hace hasta con mal gusto.

El consejo de Telemadrid está formado José Oneto (PP) Mari Pau Domínguez (Ciudadanos) Carmen Caffarel (PSOE) Mae Lozano (Podemos) Juan Ignacio Ocaña, María José Peláez (Asociación de profesionales de radio y televisión de Madrid) Alejandro Perales, Alfonso Morales (AUC) Salvador Molina (ATA). Lozano es hoy la voz más influyente del consejo y a la que más temen.

Y es vergonzoso el silencio de personas como Oneto, Domínguez u Ocaña, que en ningún momento se les ha escuchado denunciar la deriva podemita de la cadena.