La vida de Christian Gálvez cambió por este incidente

Como sabéis, Leonardo da Vinci fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, ​ artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista.



Christian Gálvez dejó de lado su faceta como presentador de «Pasalabra» para demostrar el experto mundial que es en Leonardo Da Vinci. «No era como pensamos. Era ilegítimo, iletrado y con posibilidades altas de ser disléxico, bipolar y con déficit de atención», explicó a Risto. «¿Sabes cuál es la diferencia entre el renacimiento y hoy en día? Que hoy, de repente, te diagnostican algo y te dan pastillas y a Leonardo lo sacaban a la calle a investigar», según ABC.

Como es de esperar, Risto aprovechó para preguntarle sobre la gran obra de Da Vinci. «Dame solo un titular sobre la Gioconda», retó el presentador de «Chester» a Christian Gálvez, mientras este se emociona ante la pregunta. «¿Por qué no tiene cejas? ¿Se borraron? En las restauraciones y en las limpiezas han comprobado que no se pintaron cejas. ¿Quiénes no tenían cejas en los estados italianos del renacimiento? Las esclavas árabes. ¿Quién fue una esclava árabe?», reflexiona Gálvez. «Su madre», contestó Risto. Así es. Caterina Da Vinci, también llamada Caterina di Meo Lippi, era una esclava árabe.

Pero también hizo un repaso a su vida profesional, una vida plagada de fracasos, un detalle que cautivó a Risto Mejide. «En aquel entonces había mucha menos competencia. Mis padres me llevaron desde que tenía unos diez años a un sinfín de castings. Me esperaban horas y horas», contó. El único requisito que le pidieron sus padres fue que no descuidara sus estudios. «Era buen estudiante, pero no del todo. No era brillante, pero si era suficiente para lo que yo quería. Soy mejor estudiante ahora», aseguró.

