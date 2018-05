Maroto se cansa de las 'rufianadas' y protagoniza una salvaje enganchada con Rufián: "Eres un impertinente y un desagradable"

Al diputado del PP Javier Maroto le tocó bailar en la noche de este 20 de mayo de 2018 con la más fea, ya que su compañero de mesa en 'El Objetivo' fue un Gabriel Rufián en su versión más troll.

Como Rufián se puede permitir ofrecer esa versión tan frívola de la política, no lo tuvo difícil para acabar hacer perder los nervios a Maroto, que acabó estallando: "Eres un desagradable". Rufián seguía tomándoselo todo a coña, porque además Ana Pastor no permitía que el 'popular' pudiera seguir con su argumentación.

El show era de taca. "A mí me caes bien", decía, vacilón, el coportavoz en el Congreso de la Esquerra. "Eres un impertinente, Rufián", acabó por perder los nervios Maroto.

Y Ana Pastor encima le afeaba que el debate no continuase: "Maroto hombre, desagradable...Arranquemos de una vez, que no avanza el debate. Aquí nadie insulta a nadie porque yo no lo permitiría"

Maroto: Yo estoy escuchando al señor Rufián, impertinencias incluidas, algo muy habitual. Es muy complicado tener un debate serio. Eres una persona desagradable para el debate. Rufián: Gracias Maroto: Desde luego te respeto Rufián: Ya, ya Maroto: Porque te han elegido para estar aquí... Pastor: Maroto, hombre, desagradable... Rufián: Entiendo que es respetuoso todo esto Maroto: Me parece que es lo que pensarán quienes lo estén escuchando a él. Rufián: A mi me caes bien Maroto: Tu problema... Pastor: Maroto, tenemos una hora por delante de debate Maroto: Eres un impertinente Rufián Rufián: Luego dirás que yo te insulto a ti Maroto: Eso no es un insulto Pastor: Maroto, arranquemos por Dios. Estamos debatiendo políticamente y aquí nadie insulta porque yo no lo permitiría.

Intentó terciar la presentadora de 'El Objetivo'.