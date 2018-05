'Sálvame': Un micrófono indiscreto caza como un conejo a Chelo y pone como una fiera a Paz Padilla

Por la boca muere el pez. No es la primera, ni tampoco será la última, pelea entre Paz Padilla y Chelo García Cortés. Han sido numerosas las veces que ambas se han enfrentado en pleno directo.

Lo que suele ocurrir es que la periodista se siente ofendida por las bromas de la presentadora y la situación acaba entre lágrimas.

Y esto mismo es lo que ha ocurrido este martes 22 de mayo de 2018.

Chelo, disfrazada de Pinocho, se ha sentido atacada por sus compañeros y ha soltado alguna lágrima.

Una reacción que el resto se ha tomado a broma, incluida Paz Padilla. Mientras la presentadora intentaba quitarle hierro al asunto bromeando con que Chelo iba a llorar otra vez, esta ha dicho en bajito sin que apenas se oyese: "¡Es imbécil! ¡Es imbécil!".

En un principio Paz Padilla no lo oyó, pero los espectadores sí y la pusieron sobre la pista, desatando un monumental mosqueo:

"Chelo, yo estoy haciendo mi trabajo y si me tienes que insultar te pido que me lo hagas a la cara y no a escondidas. Me has insultado gravemente y no te lo perdono".