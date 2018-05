'First Dates': Esta mujer acaba su cita hundida

No siempre triunfa el amor en First Dates, por mucho que pongan de su parte Carlos “Cupido” Sobera y el resto del equipo. Hay ocasiones en las que los invitados a compartir una romántica velada en el dating show más popular de Cuatro no conectan, no salta esa chispa que te remueve por dentro, y al final cada uno sigue su camino. Como dicen, lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible, según SQ.

Este es el caso de Mar y Lucio, que tenían menos en común que una bicicleta y una cabra. La mujer casi abandona la cita antes de comerse el postre, y es que Lucio era un pelín apocado: “Lo veo triste, es una persona muy rara. Este hombre me ha deprimido enormemente, a mí es muy difícil hundirme en la miseria y me ha hundido en la miseria”.

Duras palabras de Mar, a la que le remató la confidencia de Lucio: “Toca el ukelele… ¡hay que joderse! Si quieres bajar el ‘cuadro’ a una mujer solo tienes que decirle que tocas el ukelele. Ahí me derribó”.

Por su parte, Lucio se definió como un tipo “alegre y positivo”, a lo que Mar también contestó dejando clara su opinión sobre su cita. Como el agua, vaya: “Casi exploto, fatal, la cita ha sido horrorosa. Si él es positivo, yo soy Claudia Schiffer”.

