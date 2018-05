¡Espabila, Ferreras! Willy Toledo le monta un pollo brutal acusándole de veto en laSexta: "¡Sois culpables del acoso y derribo al pueblo español!"

A Willy Toledo le han hecho protagonista de este 22 de mayo de 2018 los dos programas progres del panorama: Al Rojo Vivo y Las Mañanas de Cuatro, y eso que a este último le queda poco de vida.

Y claro, cuando juegas con fuego, te quemas, y eso es lo que le pasó a Antonio García Ferreras cuando entrevistó al actor venido a menos en su programa de laSexta: que todo terminó en una trifulca porque es imposible razonar con radicales de izquierdas como el comunista Willy Toledo.

El único mérito del activista en contra de los sentimientos cristianos en esta jornada fue dar una rueda de prensa en una iglesia a la misma hora que debería presentarse ante el juez que le ha llamado por una ofensa contra los sentimientos religiosos.

Ferreras intentaba explicarle a Toledo que no vivimos en una democracia tan ultrajada como la que él pretende explicar, y las manifestaciones fueron del todo curiosas al respecto:

Willy Toledo: Pero vamos a ver, Ferreras... Te voy a decir una cosa muy clara: que todavía sigáis sosteniendo desde los medios de comunicación presuntamente progresistas de este país que vivimos en una democracia os hace responsables directos y culpables de que el pueblo español esté sufriendo este acoso y derribo continuo. Porque no es una cuestión de que digamos que hay o no democracia. Repasemos paso por paso: tenemos un jefe del Estado por gracia de Dios y de Francisco Franco, un asesino, al que nadie puede votar ni revocar. ¿Esto es democracia?

Ferreras: Votaron en su día los españoles y eligieron esta Monarquía Parlamentaria.

Willy Toledo: ¡No señor! Muchos millones de españoles votaron en contra y lo que los españoles votaban era lo que están votando ahora con el chalecito de Iglesias y Montero; lo tomas o lo dejas. Si lo dejas, otros 40 años de dictadura fascista. ¿Que iba hacer el pueblo? No me jodáis con que vivimos en una democracia porque tú diciendo estas cosas que legitiman todas las aberraciones antidemocráticas que está sufriendo el pueblo español. Porque si una democracia mete tres años en la cárcel a un rapero, yo me limpio el culo con esa democracia.