La respuesta de Amaia Salamanca que dejó a Pablo Motos sin palabras

La actriz y modelo Amaia Salamanca ha visitado este lunes El Hormiguero (Antena 3) para presentar la campaña de Women'secret, de la que es imagen. Ante las imágenes publicitarias en bañador y bikini, Pablo Motos le ha preguntado que cuál de los dos trajes de baño prefería: "¿Bikini o bañador?", según huffingtonpost.

"Ahora me gusta más el bañador, que puedes combinarlo con una falda o unos pantalones", se atrevió a decir la modelo y actriz. Ante esto, Pablo Motos le preguntó si eso no era "más incómodo" porque se le mojaba la barriga y añadió que ningún hombre se pondría bikini por esa razón. El comentario de Motos sobre esta prenda no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde muchos le han criticado.