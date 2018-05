Sálvame emite un micro oculto de García-Cortés y lía la bronca con Paz Padilla: "¡Imbécil, hija de puta!"

Los espectadores de este martes 22 de mayo de 2018 de ‘Sálvame' no salían de su asombro por lo que estaban viendo. Resulta que a la dirección de Telecinco no se le ha ocurrido otra idea que emitir una grabación "robada" a una de sus colaboradoras, Chelo García Cortés en la que la veterana periodista ponía a caldo a otra compañera, la ex de Carlos Lozano, Miriam Saavedra. --¡Pillada! A Chelo se le va la boca hablando mal de Miriam Saavedra: “¡Es un coñazo de tía!”--

Según el audio emitido por el programa, García Cortés considera "un coñazo" trabajar con Saavedra. En la grabación se aprecia claramente como critica a su compañera y el programa las ha enfrentado a ambas. Chelo García Cortes, indignada con la situación, trataba de poner paños calientes y justificar sus palabras mientras reprochaba al programa con un "gracias", en tono irónico por la encerrona.

Esta situación iba a marcar ya todo el programa de este martes. En Sálvame, gracias a la dirección del programa, se respiraba tanta tensión que Chelo García Cortes -caracterizada de Pinocho- explotaba y comenzaba a llorar sin motivo aparente y totalmente fuera de sí lanzaba entre llantos una lacónica petición a sus compañeros: "¡dejadme en paz, dejadme en paz por favor!".

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Después de varias risas y bromas hacia Chelo García Cortes, Paz Padilla continuaba machacando a su colaboradora. Tanto es así que Chelo estallaba y repetía dos veces el mismo insulto mientras la presentadora hablaba: "imbécil, imbécil".

Los insultos pasaron totalmente desapercibidos en el plató hasta que Padilla, muy enojada, decidía parar el programa para echárselo en cara a García Cortes:

"Un momento por favor. Chelo, yo estoy haciendo mi trabajo y si me tienes que insultar te pido que me lo hagas a la cara y no a escondidas". "Me has insultado gravemente y no te lo perdono".

García Cortes, muy sorprendida, negaba los insultos y pedía que así lo corroborase su compañera de sillón: "Si te hubiese insultado lo hubiese oído Gema López".

Pero Paz Padilla no aceptaba las excusas y seguía abroncando a la colaboradora. Tanta era la bronca que algunos colaboradores se preguntaban si todo se trataba de una broma.

Pero no era broma. El realizador de ‘Sálvame', para echar más leña al fuego, repetía el momento de los insultos. Efectivamente, se apreciaba entonces cómo Chelo García Cortes llamaba "imbécil" a Padilla.

"Me demuestras cada tarde, que no mereces la pena, hoy me has insultado en cámara", se quejaba Padilla.

El "imbécil" se escuchaba perfectamente pero antes, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, se "colaba" un "hija de puta" entre las voces del programa. No sabemos si el emisor y receptor del mensaje eran las mismas protagonistas.