Javier Ruiz ni se inmuta cuando Monedero llama "sinvergüenza" a Eduardo Inda y solo reacciona para salvaguardar el buen hacer de su programa

Juan Carlos Monedero sigue de tour mediático defendiendo a su amigo y aliado Pablo Iglesias. En 'Las Mañanas de Cuatro' se ha dado la circustancia que ha llamado "sinvergüenza" a Eduardo Inda pero el presentador del espacio, Javier Ruiz, solo le ha interrumpido para salvaguardar el buen nombre de su programa

Monedero ha cargado contra OKDiario y todos los medios que se han hecho eco de lo del casoplón de Iglesias y de paso ha metido por ahí de relleno lo de la ecografía de los futuros hijos de la pareja, aunque en Podemos lo que preocupa es la indignación que ha causado lo de los 600.000 euros del chalet de Galapagar.

Pero Ruiz ha sacado pecho de que ellos en su programa no han sacado las fotos del casoplón porque en la vida privada de los políticos ellos no se meten. Y en lo que parecía un dardo a la competencia, el 'Al rojo vivo' de laSexta, ha aclarado: "Que cada uno responda por lo suyo. A mí no me uses para pedirle explicaciones a otra tele"

Monedero: Podemos debería haber dado una respuesta y no dejar solo a Pablo Iglesias ante el hecho de que hago yo si sale una ecografía de mis futuros hijos en el medio de comunicación de un sinvergüenza pero después todos los medios también lo publican Ruiz: No no eso no te lo compro Juan Carlos. Te entiendo pero... Monedero: Una buena parte, Javier Ruiz: Es lo que te iba a decir. Que cada medio responda por lo suyo Monedero: Pero es que es tramposo que OKDiario saque esa foto y el resto de medios la reproduzcan y digan como ha dicho OKDiario...y aprovechen para sacarlo. Hay que cuidar la democracia. Ruiz: Totalmente de acuerdo pero no me uses a mí para pedirle explicaciones a otra tele. En esta casa se dijo que aquí no iba a salir la casa privada de nadie. Monedero: Tú sabes Javier que los oyentes toman nota de los medios que se comportan de manera decente y los que se comportan de manera menos decente y eso es lo que da prestigio.

Fueron las alabanzas del cofundador de Podemos a 'Las Mañanas de Cuatro', cuyos motivos por los que Mediaset ha decretado su final se encargó de dejar en el aire el propio Javier Ruiz con un enigmático mensaje--Javier Ruiz deja en el aire una teoría conspirativa que explique su decapitación: "Juzguen ustedes"--.

GRAVES ACUSACIONES CONTRA KICHI PARA TAPAR EL ESCÁNDALO DEL CHALET

Las Mañanas de Cuatro abordaban este miércoles 23 de mayo los asuntos de actualidad. Javier Ruiz hacía un paréntesis en todo lo relacionado con la detención de Eduardo Zaplana para recibir la visita del ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero.

El de Podemos comparecía con su guión prediseñado y pronto iba a desviar la conversación para "blanquear" la deteriorada imagen de Pablo Iglesias e Irene Montero y arremeter contra el alcalde de Cádiz, José María Martínez ‘Kichi' por sus críticas a la compra del millonario chalet de Galapagar.

Monedero no ha tenido reparos en manchar la imagen del alcalde gaditano y lo ha hecho con cierto cinismo afirmando que "yo no le critico porque cuando eres alcalde pues al final gobiernas y caes en contradicciones. Porque claro es muy bonito ser del partido anticapitalista pero cuando gobiernas pues ya tienes que tomar decisiones que a lo mejor no van mucho en sintonía con lo que has defendido y son incoherentes".

Y ha continuado haciendo un repaso por las actuaciones del alcalde de Cádiz como si fuese un discurso de "moción de censura": "A mí me parecía incoherente pues, por ejemplo, que condecorase a una Virgen, no lo podía entender."

Pero la bomba ha llegado con las más graves acusaciones y reproches contra Kichi:

O algo más grave que en plenas negociaciones entre Podemos y PSOE para hacer una moción de censura contra Mariano Rajoy su partido apoye nada más y nada menos que la independencia de Cataluña, eso es muy grave, es una barbaridad ante que ha apoyado Kichi.

Y después de acusar también a los medios de comunicación, con el silencio cómplice de Javier Ruiz, por sacar imágenes del chalet de Iglesias y Montero que ha dicho "es una chalet propiedad del banco", se ha despedido con cierto recochineo mandando "también saludos a Kichi.