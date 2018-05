Rocío Muñoz y su tonta pregunta a la presentadora de «Bailando con las estrellas»

A la mayoría de las personas nos da miedo hacer el ridículo. Esto es una verdad que muchos no se atreven a reconocer. Lo cierto es que la vergüenza o el miedo a no estar a la altura de lo que los demás esperan es algo muy habitual, más de lo que podrámos pensar a primera vista, según personalysocial. Tan normal, que no deberá preocuparnos sentir esa sensación, que es una sensación normal que tiene todo el mundo y que no deberíamos darle mayor importancia.

La presentadora es la encargada de hablar con la pareja de bailarines justo después de que actúen. Muñoz quiso saber más sobre cómo estaban viviendo la convivencia Paty y su compañero de baile ya que fue uno de los puntos que destacó el jurado de la pareja. «Se nota que os vais conociendo más», les dijo Isabel Pérez. Rocío Muñoz consiguió dejar de piedra a la instragramer al preguntarle: «¿Quién de los dos ronca más?». La cara de Paty lo decía todo. Menos mal que su compañero de baile supo cómo salir de ahí. «Hay convivencia, pero dormir no dormimos juntos», contestó, según ABC.

Pero aquí lo que importa es el baile. La pareja más votada en la primera gala fueron Bustamante y Yana Olina, y esta vez les tocó enfrentarse a un nuevo estilo, el jive, con la canción «Feliz» del propio Bustamante. «La que habéis liado con los globos. Pero son cosas del directo. Lo que importa es solucionarlo y lo habéis hecho», dijo Joaquín Cortés. Y es que Yana se enganchó con los globos en plena actuación. Lo que está claro es que la pareja dejó claro que entre ellos «hay 'feeling'». Es el mismo estilo que tuvieron que bailar Pelayo Díaz e Inés Miñana pero con «Shake it off» de Taylor Swift. Pelayo e Inés estuvieron a punto de cambiar el rol, pero menos mal que no lo hicieron porque el porté que consiguieron sacar delante del jurado se llevó una gran ovación del jurado y dejó sin palabras ese estilo Johnny Bravo del estilista

