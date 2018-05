Las hostias del 'reverendo' Gabilondo a Iglesias y Montero por su bendito casoplón: "Es grotesco"

Iñaki Gabilondo ha repartido estopa este miércoles 23 de mayo de 2018 en el programa de Pablo Motos 'El Hormiguero', donde ha acudido para presentar la tercera temporada de su serie documental 'Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años'.

En su intervención, aparte de darle lo suyo a Rajoy como es su costumbre, el periodista abordó el espinoso tema del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero, y no repartió rosas precisamente.

Así, señaló que ambos

"no entendieron todo lo que iba a traer consigo, no midieron las consecuencias."Entiendo que con el paso del tiempo y de la vida las personas cambien, y más teniendo hijos, pero tenían que haber calculado el precio que iban a tener sus palabras del pasado".

"Pero me ha sorprendido que hayan elevado eso a la categoría que lo han elevado con las votaciones sobre su futuro en el partido por esta cuestión. Sin embargo me sorprende todavía más que con la que hay liada en la política esto esté en boca de todos por encima de otros asuntos",

dijo valorando las últimas declaraciones de Iglesias, poniendo su cargo en manos de las bases por este tema.

"Es un error de categoría. Han mal leído lo que se iba a decir de eso y han cometido un error grave por poner esas cosas en manos de las bases. Han calculado mal, porque no entendieron que aquello iba a dar lugar a los comentarios a los que ha dado lugar. Pero es que podrían haberlo asumido y haber salido a decir: pues sí, lo hemos hecho así, ¿qué pasa? Si no estáis de acuerdo, no nos votéis el próximo día".