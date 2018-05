Echenique se achanta en directo con la amenaza de querella de Inda y matiza el insulto 'sicario': "Es una metáfora..."

Pablo Echenique se ha convertido en el 'bulldog' de Pablo Iglesias e Irene Montero que toda buena propiedad de 2.000 metros cuadrados debe tener. El pasado 22 de mayo de 2018 el podemita secretario de organización pasó hasta por tres televisiones vertiendo toda clase de insultos hacia Eduardo Inda por haber publicado la información del casoplón de sus jefes.

Lo hizo en Cuatro, en Más Vale Tarde (laSexta) y en Espejo Público de Antena3, llamando en todas ellas "mafioso y sicario" con los ojos inyectados en sangre a Eduardo Inda. El crimen del director de OkDiario había sido publicar que los máximos líderes podemitas se habían comprado un casoplón de 600.000 euros, manifestando una absoluta falta de coherencia entre sus palabras y sus hechos. El 'perro guardián' del palacete de Iglesias está rabioso: pide el veto al "mafioso y sicario Inda" en todas las teles.

El propio Inda le respondió y aviso de su querella en otro espacio mediático. Colosal respuesta de Inda a los gravísimos insultos de Echenique y a sus periodistas palmeros: "Les ríen las gracias y les llevan a sus programas como si fueran gente normal".

Pero el duelo bonito estaba por llegar. Los dos juntos en una televisión. Fue este 24 de mayo de 2018 en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco:

Echenique: Quien está convirtiendo un asunto personal en uno público son estos vendedores de bazofia, porque no son periodistas. Esto es un tema de qué país queremos, si queremos uno en el que se permita que mafiosos acosen a familias de cargos públicos.

Inda: Esto es intolerable. Que este señor que pagaba en negro a su asistente nos llame mafiosos a Carlos Herrera y a mí es intolerable. Señor Echenique, mafioso lo será usted.

Echenique: De periodista no tiene nada, es una vergüenza, empeora el periodismo y la democracia en nuestro país. Es un problema de si queremos un país decente o uno lleno de bazofia en el que los vendedores de bazofia estén sentados en las televisiones.

Inda: ¿Qué pasa que no podemos contar en qué casa viven los políticos? ¿Usted quiere establecer la censura como en Venezuela? ¿Cuándo va a dejar usted de hacer explotación laboral?

Echenique: Yo al señor Inda no le voy a contestar porque es un sicario de las cloacas del Estado.

Inda: Eso es una calumnia porque me está llamando asesino. ¡Es que cojo y me voy! Un sicario es un asesino a sueldo y esto es intolerable. ¡Que es eso de que se me llame asesino en este programa! ¡Que yo me levanto y me voy! Y va a tener una querella este señor... Y tú lo estás permitiendo Joaquín... Usted no me calumnie, a lo mejor es usted un asesino, pero yo no. Y va a tener que dar cuenta en los tribunales de estas calumnias.

Echenique: Lo matizo, es sicario en sentido figurado. Lo explico para que se entienda bien. Los sicarios de la mafia o del narcotráfico le rompen las piernas a la gente. Y los sicarios mediáticos, que es una metáfora que me gusta a mí, te intentan matar civilmente a través de tabloides de extrema derecha.