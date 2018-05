¿Por qué le da tanta rabia a laSexta el himno de España de Marta Sánchez? 

El primero en demostrarse muy picado por la letra del himno de Marta Sánchez fue Jordi Évole, y le pareció bien al periodista lanzar un bulo para desacreditar a la artista. Jordi Évole va como un loco a por Marta Sánchez en 'El Hormiguero': "Lecciones de patriotismo, las justas".



Lo que pasa es que fue desmentido rápidamente por la propia Marta Sánchez, con rotundidad y sin dudas, pero el daño ya estaba hecho. Y así lo demostró la propia cantante varias semanas después entrando en otro programa de laSexta muy enfadada.

El brutal enfado de Marta Sánchez explotando en laSexta.

Y es que en la cadena de Antonio García Ferreras parecen haber cogido por costumbre apalear a la artista española como coletilla, de forma recurrente, aunque en nada tenga que ver el tema. ¿Por qué? ¿Por qué les da tanta rabia que Marta Sánchez le haya puesto una letra al himno de España?

Quizás el hecho de que Ciudadanos pidiera a la artista que lo interpretara en un acto de la formación política también ha ayudado a aumentar la inquina que le tenían en la cadena de Atresmedia.

Este lunes 21 de mayo de 2018, el analista de la cadena verde, Benjamín Prado, analizó así lo que ellos deben considerar una afrenta:

Este himno es peor que el que Sabina le hizo al Atleti. No es afortunado desde el punto de vista literario.

Fue este martes 22 de mayo cuando laSexta emitió 'Bienvenidas al norte sur', un programa con el sello de Évole que busca un blanqueamiento descarado del independentismo en una televisión estatal, utilizando para ello a unas señoras de mediana edad de la calle, mezclando catalanas y andaluzas. Fue precisamente una de las andaluzas la que profirió un mensaje contra Marta Sánchez y claro, en la postproducción, el equipo de Évole lo metió con alborozo:

Claro, que la misma señora, Isabel Rodríguez, se expresaba así:

En mi vida solo he puesto una bandera, la bandera de Andalucía. Y yo ante todo me siento andaluza por los cuatro costados. ¿Que soy española? Pues mire usted... sí, porque yo me llevo bien con todo el mundo.