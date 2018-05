Salvaje bronca en ausencia de Ana Rosa: Joaquín Prat termina desbordado e Inda indignado y atacando la nefasta labor del moderador

La descomunal bronca de Pablo Echenique y Eduardo Inda este 24 de mayo de 2018 en 'El Programa de Ana Rosa', con varias ofensas del político podemita al periodista, tuvo una víctima más: el moderador del espacio en ausencia de Ana Rosa, Joaquín Prat. Echenique se achanta en directo con la amenaza de querella de Inda y matiza el insulto 'sicario': "Es una metáfora..."

El presentador, que suplía la puntual ausencia de la jefa del programa, se vio desbordado por la bronca impresionante que se vivió entre sendos protagonistas, y que terminó con un final agrio con la recriminación del propio Inda a Joaquín Prat por haberse sentido ultrajado y nada defendido por el moderador.

Inda: Yo nunca había visto que se permitiera a un político en televisión insultar ocho veces, calumniar a un periodista, y no se le pare. Y que no haya salido nadie a defenderme.

Joaquín Prat: Le he dicho que si quería matizar y ha dicho que sí.

Inda: ¡Eso es una defensa tremenda! Lo ha dicho ocho veces. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho!

Joaquín Prat: Te voy a decir una cosa. Respeto profundamente tu trabajo. Y yo he defendido muchas veces las informaciones de OkDiario, pero si tú entras en el cuerpo a cuerpo personal, no me pidas que yo entre en el barro en el que tú entras. Yo vengo aquí a trabajar y tú deberías entenderlo y no ponerme a mí en esta situación. Y convertirme a mí en el malo de esta historia. No es justo Eduardo.

Inda: Si a mí me dice una persona que tú eres un mafioso y un asesino, me lo dice una, pero no dos. Una, pero no dos. Esto es terrible, lo que se ha hecho hoy aquí conmigo. Esto es intolerable. [...] Lo que te rogaría también Joaquín es que tú no puedes situar en el mismo estadio al que agrede y a la víctima. Yo no le he insultado ni calumniado ni injuriado, y ocho de él hacia mí. Si eso es que entro en el cuerpo a cuerpo... Es que si no me defendiera parecería un imbécil.