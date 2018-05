Telefónica firma la paz con Netflix e integrará su plataforma en Movistar+

Nos vamos a hartar a ver películas y series y sin cambiar de botón, porque Telefónica y Netflix han hecho las paces.

Ambas multinacionales han anunciado un acuerdo por el cual la operadora de telecomunicaciones pasará a integrar los servicios de Netflix en las plataformas de vídeo y televisión de Telefónica, tanto en Europa como América Latina.

La integración en cada una de las plataformas será diferente y cada país anunciará los detalles comerciales a medida que se vayan realizando los lanzamientos a nivel local. De momento, los primeros lanzamientos en América Latina se anunciarán en las próximas semanas, mientras que el lanzamiento en está previsto para final de año.

En virtud del acuerdo, los usuarios de Netflix podrán iniciar sesión y acceder fácilmente a los programas y películas a través de las plataformas de televisión de pago y vídeo de Telefónica. En el caso de España, se realizará a través del decodificador de Movistar+.

La integración de Netflix en los sistemas de vídeo de Telefónica hará que cualquier persona pueda registrarse de forma sencilla, a través de la aplicación en su decodificador, internet o en su dispositivo móvil.

#TelefónicaMeetsNetflix



Just had a call with @reedhastings, the CEO of @Netflix. I think @Telefonica customers are going to love this announcement, right Reed? ;) pic.twitter.com/kfhzH2M8bQ