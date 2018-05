El capo Paolo Vasile pega una 'puñalada trapera' a Terelu Campos que la deja tiritando en 'Sálvame'

No es que no haya cariño o agradecimiento en el cruel mundillo de la televisión. Es que ni siquiera hay educación o buenas formas. Aquello es la selva y ólo sobreviven los más fuertes y taimados.

Este pasado 23 de mayo de 2018 se producía un punto de inflexión en las relaciones laborales entre Terelu Campos y Telecinco. Ocurría en pantalla, a la vista de todos, pero el asunto pasaba totalmente inadvertido para los espectadores.

Les situamos, todo ocurría en Sálvame. El programa de la Fábrica de la Tele comenzaba su emisión diaria del miércoles 23 con las ausencias de los presentadores "oficiales".

Esto es, faltaban a la cita Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera. Días atrás había ocurrido lo mismo y al frente del programa se había puesto quien en su día sustituía a Jorge Javier en el Deluxe, Terelu Campos.

Pero en esta ocasión la cosa iba a cambiar y daba un giro drástico para una de las Campos: Telecinco decidía poner al frente del programa a uno de sus directores, David Valldeperas, que hacía así doblete entre la presentación y las tareas propias de la dirección.

Terelu Campos quedaba así relegada a la silla de los colaboradores.

La decisión no era casual y sí, según algunas fuentes consultadas por ESdiario, fruto de una reflexión por parte de la dirección de Mediaset.

"Terelu ya no es presentadora, es un personaje más del corazón", es la opinión que se ha impuesto a la hora de cambiar el estatus de la hija de María Teresa Campos.

Adelanta 'Es Diario' que a Terelu esta decisión no le ha gustado pero ha encajado el golpe y ya busca un futuro alejada de las pantallas de Mediaset.

Es ya un hecho que la colaboradora/presentadora se ha embarcado en un nuevo proyecto empresarial, algo que parece que abrirá un nuevo capítulo en su vida profesional.

Se trata, como también hemos contado, de una firma de joyas que se denomina TRLU by Terelu. Una aventura que ya se interpreta como el primer paso para apartarse de los focos.

Arropada por su familia, la colaboradora de televisión presentado hace un par de días oficialmente ante los medios la colección diseñada por ella misma con modelos de primera calidad y piedras semipreciosas.

En una noche tan especial para ella, no podía faltar la presencia de su madre, María Teresa Campos, que acudió acompañada de Edmundo Arrocet, y su hermana Carmen Borrego, que llegó a la presentación celebrada en el hotel madrileño Only You acompañada de su hija Carmen y su marido José Carlos Bernal.

Terelu Campos emprende esta nueva aventura empresarial y sigue los pasos de algunas de sus compañeras en televisión.

Belén Esteban fue la primera en lanzar su línea de joyas en septiembre de 2016, mientras que Mila Ximénez lo hizo el pasado mes de noviembre. Terelu se lanza con esta colección, que en sus propias palabras, "no es de alta joyería. Tiene un precio muy asequible. He pretendido que sea una colección sencilla y que hubiera precios para todos los públicos".