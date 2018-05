Este concursante deja en ridículo a Risto

Pausini, que era la que decidía si le daba una silla o no, acabó encantada con su actuación y le concedió una plaza, pero Mejide quiso dejarle algo claro: «Se cree que canta mejor de lo que canta, se cree que baila mejor de lo que baila y si no hay un hueco en España para su género es por algo». «Yo estoy dispuesto a hacerme un hueco, he venido a luchar por mi futuro», replicó el joven, según ABC.

Ahí ya se encendió Risto con su habitual tono despectivo: «¿Te he preguntado tu opinión?, ¿estaba hablando contigo?». Niguelsong le contestó y Risto volvió a entrar al trapo, ya muy cabreado. Y entonces el aspirante le lanzó la pulla definitiva: «Tal vez tú podrías hacerlo mejor...». En ese momento Laura Pausini tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que la cosa fuese a mayores. Para zanjar, Risto le dijo a Niguel que estaba en Factor X para cantar y no para opinar. «Pero tú no me vas a callar», se enfrentó de nuevo el joven, aunque la disputa quedó zanjada.

