Marhuenda explota ante los ataques de Sardá y otros izquierdosos contra Rajoy: "¡Sois unos cobardes!"

A falta de pan, buenas son tortas y a falta de Inda, bueno es Francisco Marhuenda para animar el cotarro conservador en el ring que todos los sábados por la noche dispone 'laSexta Noche' para divertimento del personal.

La noche del 26 de mayo de 2018, con la ausencia de Eduardo Inda, fue el director de La Razón el que se echó a la espalda el peso de debatir y discutir con la bancada progre y a fe que no defraudó, ya que desde el minuto uno le puso las cosas claras a todos, empezando por un Xavier Sardá que se las llevó bien puestas.

Como no podía ser de otra manera, entre la sentencia del 'caso Gürtel' y la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez estuvo el juego de la tertulia política del segundo canal de Atresmedia.

Marhuenda le afeaba al PSOE que hablase de decencia para justificar la presentación y el registro de esta moción de censura:

Por decencia, no se puede permitir que gobiernen los que pierden, por decencia no se puede permitir que España tenga una etapa de inestabilidad con un gobierno minoritario. Por decencia no se puede permitir que el PSOE tenga los votos del independentismo que quiere acabar con España. Es todo una cosa disparatada.