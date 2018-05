Por fin se sabe la orientación sexual de Kiko Hernández

Kiko Hernández concedía esta semana una entrevista en exclusiva a la revista ‘Díez Minutos’ donde mostraba las dos viviendas que ha puesto a la venta después del nacimiento de sus hijas, Abril y Jimena.

Según explica el colaborador de Sálvame, ha puesto en el mercado sus chalets para encontrar un hogar más adecuado para su nueva vida en compañía de sus pequeñas, según SQ.

Una entrevista muy esperada y comentada en el plató de Telecinco –Kiko siempre ha sido muy reservado con su vida privada– y donde también se hablaron de otros temas, como la ambigüedad sexual del ex concursante de Gran Hermano, ya que él mismo reconoció que le gusta jugar con la duda en este tema, por el que ha sido preguntado en numerosas ocasiones.

Pero lo que nadie se esperaba era el bombazo que soltó Jorge Javier Vázquez entre risas:

“Voy a decir una cosa que es la prueba del algodón. Kiko no es gay porque si no nos hubiéramos acostado ya hace tiempo. Pero no porque yo estuviera bueno, sino porque a ti te hubiera dado morbo esto de estar con el presentador”.