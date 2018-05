La desidia de Ana Pastor por tener que hablar de la consulta del chalet con Garzón pudiendo hacerlo de la Gürtel del PP

Tenía Ana Pastor la 'obligación' de hablar largo y tendido de los resultados de la consulta a la militancia de Podemos sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero básicamente porque cuando se emitía 'El Objetivo' de este 27 de mayo de 2018 era el tema de actualidad más reciente.

La victoria de la pareja de líderes de la formación morada se conoció a lo largo de la tarde de ese domingo y se supone que la actualidad manda, aunque sobre el guion el programa de laSexta tenía la intención de poner el foco sobre la Gürtel (cuya sentencia se conoció a lo largo de la semana anterior) y sobre la moción de censura que lidera Pedro Sánchez.

Precisamente sobre esa moción de censura tuvo Pastor una dura entrevista con el portavoz de los socialistas, José Luis Ábalos. La audiencia de laSexta pide caña al PSOE y en ello la presentadora se aplicó a fondo.

Sin embargo, no se la vio disfrutar tanto con el siguiente invitado, Alberto Garzón, líder de algo que se sigue llamando IU pero que en la actualidad aparece diluida en Podemos.

La dureza de Pastor con Ábalos y la moción desapareció con Garzón y la consulta del chalet. "¿Asunto zanjado, por tanto?", le preguntaba al coordinador de Izquierda Unida, que viendo que el camino aparecía despejado pues no dudó en, efectivamente, cerrar el asunto lo antes posible para ponerse a hablar del PP y la corrupción.

Durante un momento, pareció que Pastor apretaría al invitado cuando le recordó que Ada Colau se había mojado y que le gustaría saber su opinión, pero sorprendentemente en ella, que arrastra fama de dura con los entrevistados, le dejó escapar vivo cuando Garzón aseguró que el tema era de carácter personal y que ellos ahí ni se metían ni entraban.

El cierre del bloque de la consulta es memorable: "si le pregunto qué hubiera votado me dirá usted que no pertenece a ese partido". Y como efectivamente, Garzón no pertenece a Podemos, quedó claro que ambos deseaban dar por finalizado el tema para ponerse a charlar de la corrupción del PP: "¡Bueno, pues vamos a hablar de la moción de censura". Y así pasó.

Pastor: Vamos a empezar por aquí, aunque íbamos a hablar de la moción de censura y la Gürtel, ¿que valoración hace de la consulta? Garzón: La verdad que la valoración la deben hacer ellos, ellos decidieron hacer una consulta sobre algo personal. Yo creo que la consulta no influirá en el desarrollo político de este país, y menos aún de nuestro espacio que es plural y diverso, y nosotros estamos para otra cosa, los problemas cotidianos de la ciudadanía. Yo he percibido hartazgo, de que se siga hablando del chalet. Pastor: ¿Asunto zanjado, por tanto? Garzón: Para mí lo estuvo desde el primer momento, porque yo no valoro las decisiones personales de las personas Pastor: Bueno pero Ada Colau no es de Podemos y sí decía que ni hubiera convocado esa consulta ni se hubiera comprado ese chalet. Usted supongo que tiene opinión Garzón: Como todo el mundo tengo opinión pero mi concepción de la política es debatir sobre políticas públicas no sobre decisiones personales. Pastor: ¿y la consulta es personal? Garzón: Han socializado una decisión personal. Una consulta política de raíces personales y nosotros desde IU somos absolutamente respetuosos. Pastor: Asi que si le pregunto que qué hubiera votado me dirá que usted no pertenece a ese partido Garzón: No, no hubiera votado... Pastor: ¡Bueno! Pues vamos a hablar de la moción de censura.

VÍDEO RELACIONADO:

El referéndum del casoplón de Iglesias y Montero es un pitorreo mayúsculo