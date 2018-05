Ciudadanos trolea la moción de censura del PSOE: "Cuando nos llamen hablaremos del tiempo y la familia…"

Planea sobre la política española la moción de censura a Mariano Rajoy impulsada por Pedro Sánchez, pero al socialista le falta una formación clave para dar un asalto definitivo a la presidencia y derrocar al PP: Ciudadanos.

Y los de Albert Rivera no están dispuestos a regalarle nada, y mucho menos una presidencia fugaz, a un partido tan a la deriva y a un político tan irrelevante como Pedro Sánchez. Aunque Ciudadanos sí exige dos cuestiones principales para apoyar la moción: el compromiso de ir a elecciones en el minuto uno, y poner a una figura independiente para el trámite, no al propio Sánchez y su ansia de protagonismo.

Este 29 de mayo de 2018 ya vimos a Rafa Hernando atacando como mejor defensa, repartiendo una batería de metralla hacia todos lados como fórmula para seguir adelante. Rafa Hernando saca la artillería pesada y dispara contra todos en defensa propia: "¡Que pida perdón el PSOE, Rivera e Iglesias!"

Y por otra parte, Fernando de Páramo fue el representante de Ciudadanos en dar la cara por su partido, en una postura difícil referente a la moción que pretenden los de la izquierda, pero sin poder sostener mucho más allá un gobierno de Rajoy muy maltrecho por la sentencia de la Gürtel.

De Páramo le explicaba, así, a Ferreras en 'Al Rojo Vivo' de laSexta, cómo van a trolear los de Ciudadanos a Pedro Sánchez cuando el socialista se digne a llamarles para pedirles su apoyo:

"Imagínese que Pedro Sánchez llama a Rivera y le dice que elecciones en noviembre. ¿Ustedes apoyan la moción?" Preguntaba Ferreras:

No lo sé porque esa llamada no se ha producido y no parece que se vaya a producir. Hay una nueva forma de diálogo en el PSOE, que es que llama pero no se puede negociar nada... Pues a lo mejor nos llama para hablar del tiempo... Porque cuando uno no tiene mayoría, tiene que escuchar a los demás. Hablaremos del tiempo, de la familia, y colgaremos el teléfono. Si no está dispuesto a escucharnos, no sé de qué hablaremos.