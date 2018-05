Echenique rabia por la renovación de Javier Cárdenas en TVE y de propina se come unos zascas de libro

Pablo Echenique ha asegurado que, con la renovación de Javier Cardenas, la dirección de RTVE está en modo "saquear el ente público antes de que metan a nuestros jefes del PP en la cárcel".

No ha parado ahí el podemita. En su tuit, dice demás que todo esto se combina con un "para lo que me queda, me cago en el convento. Y lo pagas todo tú, por cierto", añadía.

Su mensaje no pasaba inadvertido y su ventajismo se saldaba con sus buenos zascas, marca de la casa.

La dirección de RTVE en modo "saquear el ente público antes de que metan a nuestros jefes del PP en la cárcel" combinado con un poco de "para lo que me queda, me cago en el convento". Y lo pagas todo tú, por cierto. https://t.co/9xuFF8Pol9 — Pablo Echenique (@pnique) 29 de mayo de 2018

También pagamos los 311 millones de @tv3cat y tu calladito como una mamona — Pepe (@PepelotasF) 29 de mayo de 2018

Tranquilo Pablo, ya está aquí la moción . Los cambios se aproximan....... Pronto sacaremos a Cárdenas de TVE y preparamos nuestro propio Aló Pablete y Diálogo Podemecido. Entre programa y programa lo puedes rellenar tu mismo con un royo de esos de cuidar a los trabajadores . — quebarbaridadJl (@quebarbaroes) 29 de mayo de 2018

Habló el defraudador de la Seguridad social. — JM (@2412Jm) 29 de mayo de 2018

Veo que sabes mucho de "saquear" "mafias" "mentirosos",et. Se ve que lo has practicado bastantes veces — manu lito (@joterill) 29 de mayo de 2018

Me hace gracia como tienes la cara dura de dar lecciones de ética cuando tu mismo te has pasado por los huevos la legalidad!!!!! Eres PATETICO — Curro Jimenez (@CurroJi82309971) 29 de mayo de 2018

Que injusto, antes para pagar un Chalet de 600.000€ se necesitaban 15 programas y ahora con 4 suficiente — El Lazoamarillo de Tormes (@el_tormes) 29 de mayo de 2018

Triplica el presupuesto del programa, no el sueldo de @_javiercardenas

Menos mal que tu eres "científico" por que si fueras periodista.... pic.twitter.com/FcSC9Iujxq — LauraMR (@cansinarubia) 29 de mayo de 2018

El Español adelantaba que Televisión Española renovará el espacio de Javier Cárdenas, 'Hora Punta' para la próxima temporada.

El programa pasará a ser semanal y crecerá en duración, de 40 a 60 minutos. Lo que le hace también aumentar el presupuesto, que se incrementa de 40.000 a 150.000, algo que ha llevado a muchos a criticar la decisión de la cadena pública.

El Consejo de Administración de RTVE deberá aprobar esta decisión el próximo 30 de mayo de 2018.

