José Antonio Sánchez no tiene 'abuela': "Dejo RTVE con la cota más alta de prestigio"

Quien no se consuela es porque no quiere y en el caso de José Antonio Sánchez se suma además que 'no tiene abuela'. Las alabanzas que no le dedican otros, se las echa encima él.

El presidente de RTVE ha revelado este martes 29 de mayo de 2018 que su mandado al frente de la Corporación toca a su fin el próximo 22 junio.

"Estoy muy orgulloso de todo el equipo y de la labor que hemos hecho y me voy con la cabeza bien alta".

Así lo ha explicado en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades celebada en la Cámara Baja, preguntado por el PP sobre si cree que la oferta de TVE permite cumplir con los objetivos de servicio público.

Ha hecho hincapié en que está "muy satisfecho".

"Creo que dejo RTVE con las más altas cotas de prestigio y credibilidad que jamás ha tenido".

"Ahora, ya que por ley se extinge mi mandato el próximo 22 de junio y por lo tanto ya por imperativo legal tengo que dejar la Presidencia quiero decir que me voy con mucho orgullo y mucha satisfacción del deber cumplido. Dejo una Casa mucho mejor de la que encontré, dejo unos compañeros maravillosos y formidables".

De este modo, a partir de entonces será el Consejo de Administración --del que forma parte Sánchez-- el que tenga que tomar la decisión sobre la Presidencia de RTVE, mientras el Parlamento elabora el concurso público definitivo para la renovación de la Corporación.

Fuentes de RTVE han explicado que habría dos posibilidades una vez que el mandato de Sánchez haya expirado, o bien una Presidencia temporal de alguno de los consejeros, o bien por turnos como ya ocurriera tras la dimisión de Alberto Oliart como presidente.

Entonces, los consejeros se turnaron la Presidencia de RTVE, de forma rotatoria y mensual.

Durante la Comisión, Sánchez también ha sido preguntado en reiteradas ocasiones por los distintos partidos de la oposición -entre ellos, el PNV, Ciudadanos, Podemos y el PSOE- por el supuesto bloqueo del PP a la renovación del Consejo de Administración de RTVE.

"Ignoro las razones, pero desde el 1 de octubre hasta el 3 de abril nadie en España ni en ningún lugar del mundo, ni los servicios de inteligencia más eficaces y más sagaces pueden saber qué ha pasado con esta Ley. Yo lo he intentado averiguar y ha sido imposible".

Respecto a la renovación de RTVE, la senadora del PNV María Eugenia Iparraguirre ha acusado al PP de estar utilizando "todos los subterfugios" para retrasar el proceso, mientras que el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha acusado a los 'populares' de estar utilizando la Corporación para "su uso partidista".

En la misma línea se han expresado los parlamentarios Noelia Vera (Podemos) y José Miguel Camacho, que han puesto de manifiesto su preocupación por la "imagen institucional" de RTVE.

"¿Yo qué tengo que ver con el bloqueo del PP si es que ha exsistido que no lo sé?", ha planteado Sánchez.

Asimismo, el presidente de RTVE ha puesto de manifiesto:

"Algo de bloqueo ha habido, porque es una ley que lleva diez meses publicada y la oposición tampoco la ha llevado a cabo".

"Después de todo lo que han organizado me gustaría que pudieran llevar a cabo al final todos los grupos estas gestiones. Todavía se puede". "Hasta el 22 de junio ustedes podrán echarme y yo también podría ir a por tabaco".

Por la investigación llevada a cabo en el Parlamento Europeo relativa a las denuncias de falta de pluralidad en RTVE le han interpelado tanto el PSOE como el PP. Sánchez ha explicado que, "en un primer momento", la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "calificó de inadmisible" la petición presentada por un miembro del Consejo de Administración de RTVE.

Según ha relatado el presidente de la Corporación:

"posteriormente, sin votación alguna y sin evaluar la documentación remitida por RTVE, la Comisión decidió para sorpresa de todos modificar su calificación de no admisible a admisible".

Asimismo, Sánchez ha dicho que tras este cambio la Dirección de Informativos envió un documento al Parlamento manifestando que no acudiría a la sesión porque no se les permitía "debatir en igualdad de condiciones" con quienes les acusaban de manipular.

"Se pretende poner en cuestión más de 25.000 horas de información. Hemos entregado a la Comisión cerca de 1.000 documentos que avalan nuestra gestión".

Desde Compromís y el PSOE, los diputados Joan Baldoví y Herick Manuel Campos, respectivamente han cuestionado a Sánchez por el caso de dos dimisiones en TVE de la Comunidad Valenciana por el caso de las declaraciones de la secretaria de Estado de Comunicación relativas a los pensionistas.

El presidente de RTVE ha aclarado que la noticia no se dio en Valencia hasta el lunes 7 de mayo porque "ni el sábado ni el domingo hay programa informativo allí".

No obstante, Sánchez ha defendido que "no se han ocultado los hechos".

"Se han explicado y se han dado", ha reiterado, al tiempo que ha apostillado que la decisión sobre qué noticias se emiten es de los directores.

Por su parte, el senador de Podemos Miguel Vila ha preguntado al presidente de la Corporación por los supuestos sobrecostes que se habrían producido en las obras de los estudios de Prad del Rey.

"Cero euros", ha respondido Sánchez, que ha detallado que "la ley lo impide".