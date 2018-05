María Teresa Campos, hundida, ataca a Emma García, Ana Rosa Quintana y Patiño

La matriarca del "clan de las Campos", María Teresa, anda revuelta y no olvida viejas (y numerosas) rencillas profesionales que ha tenido con rivales mediáticas pero también con compañeras de cadena.--¡Bombazo! Maria Teresa Campos anuncia su retirada televisiva para jolgorio del 'capo' Vasile--

María Teresa Campos pasa por su peor momento profesional después del enorme fracaso de la presentación de su disco junto a su pareja Edmundo Arrocet. Tampoco parece pasar su mejor momento personal porque, según han asegurado a Periodista Digital diversas fuentes próximas a la familia, existe un distanciamiento con sus hijas Terelu y Carmen Borrego.

En el mundo de la televisión ahora mismo es la gran olvidada. Sin embargo, ella no olvida y -según Cotilleo.es- quiere saldar viejas deudas. Así, Emma García es una de las grandes damnificadas de María Teresa Campos. Cuando presentaba 'A tu lado', la comunicadora tenía obsesión porque el programa fuera a parar a manos de Terelu. Lejos de quedarse esto en un deseo, movió todos los hilos a su alcance para convertirlo en realidad. Mientras tanto, Emma contemplaba la situación con estupor.

María Teresa organizó una cena con Paolo Vasile y allí manifestó que Terelu era la idónea para presentar 'A tu lado'. Se le atragantó la comida cuando el italiano le dijo que no era el momento porque su hija no estaba lo suficientemente preparada para ponerse al frente de las tardes de la cadena.

Otra compañera en su punto de mira sigue siendo Ana Rosa Quitana. La rivalidad entre ellas es legendaria pero recientemente Campos no dudaba en arremeter contra Ana Rosa. Le recriminó que no la hubiera apoyado públicamente cuando le daban estopa en los medios.

Fue un paso más allá al expresar que la Quintana había firmado con Telecinco antes de que ella se fuera. Por su parte, la aludida respondió que había cosas que mejor no mover porque podrían salir a relucir temas nada agradables.

María Teresa se tomó fatal que Terelu fuera sustituida por María Patiño como presentadora sustituta en el Deluxe.

La ira de María Teresa Campos estalló contra Patiño. Sucedió un episodio muy desagradable en sastrería. Campos le hizo una encerrona a Patiño. Le recriminó que hubiera arrebatado el Deluxe a Terelu con muy malas formas. Fue un escándalo de los que hacen época y que todavía resuena en los pasillos de Telecinco.