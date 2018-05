Rafa Hernando saca la artillería pesada y dispara contra todos en defensa propia: "¡Que pida perdón el PSOE, Rivera e Iglesias!"

"Este gobierno es honrado y no tiene nada que ver con los hechos que se produjeron ni en 2003 ni en 1989, y con esto solo quieren desestabilizar al país", y a partir de ese discurso de Rafael Hernando en 'Espejo Público' de Antena3 este 29 de mayo de 2018, realizó toda la batería de disparos a diestro y siniestro en defensa propia.

El PP ha elegido a uno de sus mejores paladines en el duelo para salir a defenderse del apaleo al que está siendo sometido en los últimos días desde que saliera la dura sentencia de la Gürtel con el partido en el Gobierno. Susanna Griso preguntaba, junto con los analistas de su mesa, y Hernando bateaba temas lanzando la pelota a dar a sus rivales. Durante más de veinte minutos, sin despeinarse, repartiendo mandobles Hernando, muy fiel a su estilo:

Susanna, usted me ha podido escuchar a mí durante reiteradas ocasiones pidiendo perdón por haber tenido a esa gente en el partido. Lo ha hecho Rajoy. Pero hay gente a la que no le interesa oír.

Y aquí la defensa pasó al ataque:

No hemos sido capaces de detectar a unos sinvergüenzas en mi partido, pero les hemos echado [...] Mire, yo no tengo problema en volver a pedir perdón, y me gustaría saber si otros tienen que pedir perdón permanentemente por el caso de los ERE, que yo no les he oído absolutamente nada; o si el señor Rivera tiene que pedir perdón por presentar unas cuentas falsas del año 2014-2015 al Tribunal de Cuentas; o si el señor Iglesias tiene que pedir perdón todos los días por la dictadura iraní o la dictadura venezolana. Se han limitado a decir que eso es mentira... ¡Yo le pido a la gente que sea consecuente!