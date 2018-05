Wyoming, más papista que Ferreras: incendiario editorial contra el PP y entrevista-masaje a Baltasar Garzón por el mismo precio

Da la sensación que lo que se vende como un informativo sarcástico y de humor, El Intermedio, es en el fondo la cara más visible y más real de laSexta.

La campaña a nivel mediático para echar al PP y a Rajoy ya ha comenzado, y en ella, Wyoming y los suyos marcan el paso.

Ante la moción de censura, presentada por el PSOE y apoyada por Podemos, el showman de laSexta marcó las líneas maestras:

Desde el PP dicen que la moción es un acto irresponsable. Sin embargo, esa moción de censura parece la respuesta lógica a la sentencia de la Gürtel que condena al PP por haberse lucrado con la corrupción. El PP no solo ha permitido la existencia de una contabilidad paralela y además se ha instalado en una realidad paralela. Es de sobra reconocido cómo se defiende Rajoy, que esto era una trama contra el PP. Algunos de esos líderes que le acompañaban se han visto luego salpicados. En el PP tienen más casos aislados de corrupción que vosotros mails sin leer sobre la nueva política de privacidad. En cualquier otro país este escándalo hubiera provocado la dimisión del presidente. Pero Rajoy ni siquiera ha pedido disculpas, no es tan difícil porque hasta el portero del Liverpool lo ha hecho, y eso que lo suyo fue por poner mal las manos cuando algunos en el PP saben muy bien cómo ponerlas.

Y tras ello, llego el momento cumbre del programa de este 28 de mayo de 2018. Una entrevista-masaje al ex juez Baltasar Garzón del reportero Gonzo, donde solo les faltó brindar con cava por la sentencia de la Gürtel.

Sorprende que Gonzo, que siempre es aguerrido y puntilloso cuando su interlocutor es de la derecha, no hiciera ni una sola mención a la condena por inhabilitación de Garzón por prevaricar en las escuchas de la Gürtel.

En cambio, su invitado sí que se refería al caso pero para denunciar la campaña política y mediática que sufrió en su contra, y Gonzo en ningún momento aprovechó esa referencia para ahondar.

A pesar de las dificultades que desde el minuto puso el PP, designando personas concretas, la sentencia es un triunfo. En lo personal no me arrepiento de todo lo que invertí que fue mi obligación como servidor público a pesar de la persecución atroz en determinados mediáticos y políticos. La comparecencia de Rajoy y toda la cúpula del PP fue un punto de inflexión. Aquello no fue una trama, fue el cumplimiento estricto de la ley.

En un momento determinado, Garzón incluso menciona la famosa cacería que por entonces compartió con el ministro de Justicia socialista Mariano Fernández Bermejo, criticando que no venía a cuento. Gonzo no dijo ni mu.

La realidad es que los medios publicaron que Garzón se fue a pegar tiros con Bermejo justo cuando se producían las primeras detenciones en el marco de la Operación Gürtel, que entonces coordinaba el juez antes de su inhabilitación.

Ese hecho le dio excusa al PP y a Rajoy para pedir la recusación del juez. Sea como fuere, fue un ejemplo más que puso en entredicho la separación de poderes en España (el juez encargado de la investigación y la personalidad política más importante de la Justicia juntos cazando mientras se producen detenciones que afectan al partido rival) y ante la cual Gonzo dejó pasar la oportunidad de preguntar o al menos aclarar:

Bárcenas me presentó denuncias y el PP querellas. Hubo una presión mediática tremenda con una cacería que no venía a tiempo. Se me investigó y se abrieron vías en mi contra. Hay que estar preparado para ello y lo importante es aguantar.