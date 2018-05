Griso echa mano del comodín de la ideología para evitar el vapuleo que el abogado de La Manada le estaba metiendo a Elisa Beni

Susanna Griso quiso evitar a toda cosa el vapuleo que el abogado de La Manada, Agustín Martínez, le estaba sometiendo a Elisa Beni.

Letrado y tertuliana habían mantenido un rifirrafe durante el programa de 'Espejo Público' de este 30 de mayo de 2018.

Cuando parecía que la cosa ya se había calmado y Griso pretendía despedir ya a Martínez, este pidió el balón paran ejecutar su último disparo, el que mandaría a Beni a la lona.

Griso se vio venir el chorreo e intentó mediar...a su manera. Para la presentadora, el problema entre ambos venía "por la diferencia ideológica" entre ambos.

Algo que el abogado se encargó de afearle: "eso es una presuposición suya", comentó, al tiempo que la catalana agachaba la cabeza y reconocía su error.

Desactivado el último escudo de Beni, Martínes lanzó su pregunta y el KO fue estruendoso: "¿Ha dicho algo el ministro de Justicia sobre el voto particular del caso Gürtel?".

Agustín Martínez: Elisa, como especialista que eres, en asuntos jurídicos, creo que no te has dado cuenta, que estamos en la fase de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra , momento en el cual sí se puede hacer una revisión de los hechos probados.

Ahora mismo estamos en esa fase

Elisa Beni: Eso tiene el problema que un tribunal que no pueda tener inmediación no va a alterar la valoración de un tribunal que sí ha tenido inmediación

Nacho Abad: Para no ser técnicos Elisa, técnicamente sí se puede y lo hacen todos los abogados

Agustín Martínez: ¡te estás cargando el sistema de doble instancia!

Elisa Beni: No me estoy cargando el sistema de doble instancia. Hasta el TS en algunas vistas de casación ha admitido que se produzcan vistas para no perder el componente de la inmediación

Agustín Martínez: Con lo cual, estás diciendo una cosa y la contraria

[...]

Griso: Muchísimas gracias por atendernos

Agustín Martínez: Me gustaría hacerle yo una pregunta a la señora Beni

Griso: Ya estamos, yo sé que ustedes están en las antipodas ideológicas y en este caso todavía más

Agustín Martínez: Eso de que ideológicamente estamos en las antípodas es una presunción que usted hace

Griso: Le doy la razón

Agustín Martínez: ¿Ha dicho algo el ministro de Justicia sobre el voto particular del caso Gürtel? Es que no me he enterado

Beni: No, el de Justicia no, esta vez le ha tocado a la ministra de Defensa

Agustín Martínez: Ah vale

Beni: Cospedal es el poder ejecutivo y tiene prohibido poner en duda las decisiones de otro poder diferente

Alfonso Egea: Pero cuando entró en esa comisión lo hizo como secretaria general del PP no como Ministra

Griso: Alfonso, no me vale esa matización, es secretaria general pero también ministra

Nacho Abad: La que has montado Agustín

Griso: Agustín, la pregunta era envenenada

Agustín Martínez: Pregunta contestada, muchas gracias