Raúl del Pozo tira de hemeroteca y deja en evidencia a un Page

A menos de 24 horas para la celebración de la moción de censura para echar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, 'Al Rojo Vivo' (laSexta) contó con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

El político, que siempre se ha destacado por recelar de podemitas (aunque gobierna con ellos su comunidad) y de separatistas-nacionalistas, volvió a hacer un ejercicio de cinismo alabando que un 80% de la Cámara esté por la labor de cargarse como presidente a Mariano Rajoy:

Raúl del Pozo, presto y atento a las afirmaciones de Page, le lanzaba un dardo muy directo:

García-Page respondía con cierto titubeos, y con la sonrisa picarona del periodista y escritor, que:

No Raúl, me conoces bien y sabes que esa compañía es tóxica. Ningún Gobierno y desde luego no quisiera que el de mi partido dependa un solo segundo de las veleidades independentistas y nacionalistas. Lo que pasa que el querer echar a Rajoy no puede depender ni estar escondido de un interés o de otro. Hubiese sido bastante fenicio decir que queremos echar a Rajoy y mantenernos en el Gobierno al precio que sea, pero el planteamiento que está haciendo el PSOE es cambiar al Gobierno y convocar elecciones.