Ana Pastor se pone muy flamenca con Sánchez Camacho: "¡Que la Tierra no es plana!"

"Pedro Sánchez quiere entrar al Gobierno de España mediante un atajo" decía Alicia Sánchez Camacho (PP), pero tenía enfrente a la incisiva -de más- reportera de laSexta Ana Pastor en la puerta del Congreso antes de iniciar la moción de censura este 31 de mayo de 2018.

Y se vino muy arriba, poniéndose muy flamenca, Ana Pastor, entrando en conflicto con su entrevistada sobre la culpabilidad o no del PP en el caso de la Gürtel recientemente sentenciado (y lo que ha llevado al partido en el Gobierno a la moción de censura):

Alicia Sánchez Camacho: Nosotros no hemos hecho mal la gestión de Gobierno, ahí están los resultados...

Ana Pastor: Y una sentencia de Gürtel demoledora que les ha traído hasta aquí.

Alicia Sánchez Camacho: No, yo eso no lo comparto. Yo soy jurista y no nos gusta la sentencia, pero hay que decir que no condena al PP.

Ana Pastor: Sánchez Camacho... ¡Que la Tierra no es plana!

Alicia Sánchez Camacho: No, Ana Pastor, la Tierra no es plana, es redonda.

Ana Pastor: Y la sentencia condena al PP...

Alicia Sánchez Camacho: No, la sentencia condena civilmente al PP por los hechos delictivos de dos personas que son el alcalde de Pozuelo y el de Majadahona. Por mucho que se quiera interpretar...

Ana Pastor: Que la Tierra no es plana no tiene interpretación posible.

Alicia Sánchez Camacho: No, no, si es que por mucho que queráis que la sentencia nos condene, no condena penalmente al PP en nada, es solo una responsabilidad civil.