'First Dates': Un "ultraderecha moderado" se lía con una "catalana bisexual"

Otra vuelta de tuerca, que eso sube la audiencia y entra más pasta con la publicidad.

En la historia de First Dates ha habido citas difíciles y citas imposibles como la que protagonizaron este 30 de mayo de 2018 Judith y Álvaro.

La política marcó su cena. Él, un asturiano "tímido" de 19 años reveló ser simpatizante de VOX, aunque se definió más bien como "ultraderecha moderada". Por su parte, ella se presentó como una "catalana bisexual" que buscaba a "alguien con las ideas claras y que no fuese inmaduro".

La velada no comenzó bien, ya que las primeras impresiones físicas no fueron buenas. Una vez sentados, Judith le dejó bien claro que no se consideraba "independentista".

Abierta la veda en cuanto a ideologías políticas se refiere, Álvaro contó que "desde pequeño" y casi "desde que nació", estaba apuntado a un "campamento de la Falange".

"Soy de VOX, un partido de ultraderecha".

Tal confesión horrorizó a la joven, que se sinceró a las cámaras:

"La familia lo ha pasado muy mal en el pasado. ¡A mí no me da la gana! ¡Ufff!".

Sin embargo, Álvaro quería suavizar sus extrema ideología: "Yo soy de la ultraderecha pero no radical, sino moderada".

"Con algunos temas no estoy de acuerdo. O sea, con bastantes. Respecto a los inmigrantes, tema vallas, muros y demás, y de no dejarlo entrar y mandarlos para su país", explicaba.

"No. En cuanto a la homosexualidad, cada uno es libre de hacer lo que quiera".

Estas razones terminaron de descuadrar a la joven:

"No te entiendo. O sea, dice que no es radical. Dice que los inmigrantes sí, que la homosexualidad sí. Pero, ¿qué ultraderecha eres tú?".

Finalmente, y como era de esperar, no se concedieron una segunda cita. Él puso de excusa la distancia y mientras que ella fue tajante: