Jorge Javier se pone como el bicho del pantano con los concursantes de ‘Supervivientes’ tras pillarles mintiendo

Los motivos por los que las personas mienten son distintos en cada momento y circustancia; así, entender sus razones reales puede ser una tarea difícil, muchas veces ni ellas mismas las saben. Lo que sí sabemos es que todos hemos experimentado situaciones en las que una persona nos dice cosas que parecen totalmente razonables, pero no terminan de parecernos reales o no la creemos por completo.

Esta es una señal que nuestro cerebro nos envía para protegernos. A pesar de que nuestra mente no sabe cuál es la realidad, está decodificando las señales para ayudarnos a tomar las decisiones correctas, según lamenteesmaravillosa.

El pasado martes 29 de mayode 2018, Supervivientes 2018 celebró un nuevo juego de las tentaciones en el que sus concursantes aceptaron una serie de recompensas a cambio de contraprestaciones de todo tipo, según SQ.

Las que más llamaron la atención fueron sin duda las de Sergio y Logan: mientras que el primero de ellos tiene que pasar tres días encadenado a Sofía, Logan debe pasar el mismo tiempo con los ojos tapados.

Sin embargo, solamente 24 horas después de comenzar a cumplir sus castigos, el programa ha advertido que es posible que los concursantes estén incumpliendo las normas impuestas por el juego.

Así se lo ha hecho saber Jorge Javier Vázquez el miércoles en la gala especial del reality:

“Tenemos pruebas de que os estáis saltando los venenos de la recompensa. Os aconsejo que no empeoréis la situación.”

El presentador explicó que Sergio y Sofía habrían pasado gran parte de la noche desatados, tapados con una lona para ocultar la trampa a las cámaras.

De Logan habría imágenes en las que aparece con los ojos destapados durante, al menos, diez minutos.

Sin embargo, las acusaciones fueron desmentidas por los propios concursantes, algo que provocó el enfado del presentador.

“Me jode que me pongan en duda. Da la sensación de que estamos manipulando el concurso en contra de algunos concursantes. No me gusta que se siembre la duda del equipo de este programa.”