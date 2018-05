Jorge Javier Vázquez apuñala a Belén Esteban con Terelu y abre la guerra en Telecinco

Las aguas bajan revueltas en Telecinco por culpa de los continuos roces entre los colaboradores de Sálvame. La lucha de ‘egos' se ha traducido en un coche de trenes de dos pesos pesados: Belén Esteban y Terelu Campos que andan enfrentada después de algunas tensiones y una entrevista de la hija de María Teresa Campos que han "quemado" a la ‘princesa del pueblo'.

En esta guerra, a juzgar por lo que dice a Lecturas, parece haber tomado partida Jorge Javier Vázquez porque en esa revista tiene mucha "mano" la estrella de Mediaset. Y Lecturas titula directamente que "Belén Esteban responde a Terelu... y le sale el tiro por la culata".

Cuenta que los colaboradores de 'Sálvame' han conseguido que evitar que se desencadene la mundial entre sus compañeras Belén Esteban y Terelu Campos. Al menos, por el momento. La entrevista que ha ofrecido Terelu en Lecturas, ha obligado al programa a reaccionar. Una de las aludidas ha sido la de San Blas, quien fue una de las ausencias en la presentación de las joyas creadas por la hija de María Teresa Campos, celebrada recientemente.

Belén llegaba al plató como "las fallas de Valencia": calentita y dispuesta a dejarle las cosas claras a su compañera de programa. Sin embargo, a medida que iba contando a qué se debía su disgusto con Terelu, los tertulianos le han hecho ver que no tenía razón y que habría sido una desconsiderada con su amiga.

Esteban recibía la invitación a la fiesta y, un día antes, comunicaba a Terelu que no iba a poder ir. "Oye, Terelu, no me encuentro bien y no voy a poder asistir", le escribía a través de un mensaje privado. Belén ha intentado narrar los acontecimientos de forma que la dejaran bien; sin embargo, sus compañeros se han dado cuenta de sus intenciones.

Y "la revista de Jorge Javier" lanzaba el primer dardo envenenado: "Poco tiempo después de su mensaje, Terelu la llamaba en dos ocasiones. A medida que avanzaba en su explicación se iba dando cuenta de que no había sido especialmente amable con ella. Y es que Belén estaba evitando confirmar que no le cogió el teléfono y tampoco volvió a llamarla".

Y denuncia el comportamiento de Esteban "obviando este significativo detalle hasta el final, Belén hacía un salto temporal hasta el mismo día de la fiesta en el que le volvió a enviar un mensaje similar para excusarse, pero esta vez al chat de los tertulianos de 'Sálvame' invitados a la presentación. La de San Blas estaba obcecada de que, pasada la celebración, se encontraran en Telecinco "y no me dijo nada". "Me ha jorobado que no me lo haya dicho a la cara", se quejaba en directo.

Y la bomba final contra Belén Esteban: "María Patiño, Mila Ximénez y Kiko Hernández consiguen que confiese que no le cogió las llamadas ni se las devolvió. Belén se disculpaba diciendo que "no pudo", pero no les ha acabado de convencer, así que Patiño ha acabado resumiendo lo que ha pasado entre ambas y ha pedido a la Esteban que asuma su responsabilidad: "Tendrías que haber cogido el toro por los cuernos y afrontar tu fallo, porque aquí lo que ha habido ha sido un fallo de comunicación".

"La princesa del pueblo se ha dado cuenta de que su enfado tenía mucho de irracional y ha acabado diciendo que le tiene "mucho cariño a Terelu", pero que no ha podido evitar sentirse así". Es la guerra en Telecinco.