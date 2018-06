TV3 en ridículo: ¿no era que el PP controlaba a los jueces como títeres?

Informativos, tertulias y programas de humor llevaban años reiterando la idea de que el PP controlaba la Audiencia Nacional, que es quien ha dictaminado la sentencia que ha destruido políticamente al Gobierno popular. Durante los últimos tres años no han parado de asegurar que el PSOE era una clon del PP, el mismo PSOE que ahora ha encabezado la votación que lo ha desalojado.

Parece que el fin del marianismo pilló por sorpresa al Gran Wyoming (La Sexta) o a Toni Soler (TV3) que no tenían ningún especial a la altura de las circunstancias, musical o parecido para despedir al marianismo. Wyoming, tras algunas menciones al principio dedicó parte del programa del jueves a hablar del franquismo y ‘Billy el Niño', marca de la casa. TV3 tuvo que recurrir a sacar gags antiguos de Rajoy para dar una imagen especial. En el caso de TV3 la cosa tiene especial gracia.

¿No decía que la Audiencia Nacional la controlaba el PP?

Los tribunales de inquisición no acostumbran a reconocer errores. Menos lo harán los veteranos en la manipulación. La cadena de televisión TV3 se ha pasado unos cuantos años reiterando la idea de que poco menos que todos los jueces de este país estaban sometidos al Gobierno del PP. Cada actuación de algún juez para investigar a algún independentista era cosa del PP. Cada vez que había un registro judicial, era cosa del PP.

Incluso el registro judicial de la semana pasada fue presentad en TV3 como una maniobra del PP "cada vez que tiene problemas debe hacer algún registro". En ‘Els Matins', en ‘Tot Es Mou' (antes ‘Tarde Oberta'), en ‘Mes 324' o en ‘Preguntes Frequents', por no olvidar Catalunya Radio se han vertido con frecuencia comentarios indepes en la línea de que las decisiones de la Audiencia Nacional de cara a las presiones preventivas de implicados en la rebelión del 1 de octubre estaban, según los independentista, en realidad eran ordenadas por el Gobierno Rajoy que manejaba a los jueces como si fueran sus guiñoles.

También la fiscalía general del Estado, por el ejemplo el que fuera Fiscal General del Estado, José Manuel Maza llegó a ser representado en el programa ‘Polonia' compartiendo cama con Mariano Rajoy. El programa en cuestión se ha empeñado en reiterar en prácticamente todas sus ediciones que en España no hay separación de poderes y que todos los que lleven toga están al servicio del PP. En realidad TV3 se limita a repetir los argumentos de sus amos del PDCAT y ERC.

Pues bien. ¿Cómo explican los separatistas que sea esa misma Audiencia Nacional, que según ellos controla el PP - la misma Audiencia del juez Llarena y demás - la que haya llevado a la investigación y ha dictado la sentencia que deja tocado al PP y casi a una erupción interna que puede ser su fin? ¿No decían que el PP controlaba la sentencia?

Habían llegado a decir que la Audiencia Nacional sacaba la sentencia del caso Gürtel adrede después de que se aprobaran los presupuestos para no perjudicar al Gobierno Rajoy. Los hechos a demostrado la escasa validez de dicha argumentación.

TV3 presentaba a Sánchez como un seguidor de Rajoy

También en TV3 se han obsesionado durante los últimos tres años en presentar al PSOE como un partido clónico del PP sin ninguna diferencia con él, abrazado al marianismo y sin personalidad propia en infinidad de gags: un gag en el que un padre era incapaz de decir a su hijo una diferencia entre el PP o el PSOE, otro gag en el que a Pedro Sánchez le salía la barba de Rajoy. Otro en el que a Pedro Sánchez le saludaban por la calle como "hombre, el líder del PP", u otro en el que los guionistas de TV3 le decían a Pedro Sánchez que salía poco en el programa "porque no hacía oposición".

Era la forma de TV3 de criticar a Pedro Sánchez por no apoyar el independentismo (que es lo que ellos querían), mientras, en cambio veían normal el pacto entre ERC y Junts per Catalunya, sin hacer ningún gag sobre la originalidad de que una formación de izquierdas como ERC lleve años entregada en las votaciones parlamentarias a una de derechas como el PDCAT. Y aun así ‘Está Passant' ayer volvió a atacar a Pedro Sánchez por el gran delito de decir que ‘deseaba lo mejor en lo personal' a Rajoy. El que no se contenta es porque no quiere.

Mientras tanto el programa de parodias de TV3 volvió a mostrar su habitual sectarismo al presentar a los que ponen la bandera de España y quitan lazos amarillos como una panda de ultras con pasamontañas mientras que en cambio los que ponían los citados lazos eran entrañables ancianitas.

En otro gag echaban en cara que los intelectuales españoles "no hubieran hecho nada" frente al recorte de derechos. Se referían a que no había habido intelectuales españoles que hayan respaldado el independentismo. Ahí se han pasado. Pobres Cotarelo, Elpidio, Talegón, Pérez Royo y demás, a pesar de todo lo que se han esforzado por ir una y otra vez a TV3 a respaldar a los indepes y en la corpo no les consideran ‘intelectuales'.