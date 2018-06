Francisco Marhuenda explota de lo lindo ante la mordaza de 'laSexta Noche' y amenaza con largarse del plató

Bronca de las buenas en la noche del 2 de junio de 2018 en 'laSexta Noche' (laSexta) entre Elisa Beni y el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, a cuenta de la sentencia de la Gürtel que motivó, precisamente, la moción de censura que Pedro Sánchez ha sacado adelante para echar a Mariano Rajoy de La Moncloa. Al final, al presentador, Iñaki López, casi le cuesta un disgusto.

Beni, muy en su estilo altivo, exponía que:

Yo creo que lo que ha sucedido es que el PP , cuando se conocieron en 2009 los hechos que nos ocupan, y que causaron el consiguiente escándalo y que todos hemos ido teniendo los indicios racionales y lógicos de lo que había pasado en el PP, ellos decidieron que la responsabilidad política la iban a fiar y la iban a lanzar como si fuera un boomerang hasta que hubiera una sentencia judicial. Ellos se han estado amparando durante diez años en que no iban a asumir responsabilidades políticas hasta que un juez no dijera que eso era verdad.

Añadía que:

E insistía en que:

Francisco Marhuenda, que iba poniendo caras de indignación ante la exposición de Beni, saltaba:

Beni, como el bicho del pantano, interrumpía:

El director de La Razón proseguía:

¡Oye, yo estoy que me parto de la risa porque esto va a ser la destrucción del PSOE , a ver si te enteras de una vez! ¡Estoy que me parto de la risa! Yo te escucho y la verdad es que te escucho asombrado. Que hables así con este desahogo sobre la democracia y la justicia sin esperar a una sentencia en firme tiene mérito. Los hechos probados, colocados por el juez Prada, que allá él y su conciencia.

La tertuliana volvía a interrumpir y provocaba el cabreo de Marhuenda:

Ya está bien la broma, habla tú sola, Elisa Beni, que eres la dueña de esta cadena y yo me callo. Es una cuestión de educación, yo te he escuchado, no te he interrumpido. Lo que estás diciendo contra un partido democrático es una falta de respeto a ocho millones de votantes, es una vergüenza, es una vergüenza.