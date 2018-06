Pedro Ruiz incendia 'laSexta Noche' con un zasca tremebundo a Monegal por pasarse de listo

Ferrán Monegal es un cerebro televisivo, una verdadera vídeoteca andante, pero también, con esa ventaja de tener controlado el universo televisivo, cae en la tentación de hacer trampas.

El problema es que el crítico televisivo se encontró en la noche del 2 de junio de 2018 en 'laSexta Noche' con Pedro Ruiz y cuando Monegal le acusó directamente de hacerle una entrevista masaje al entonces presidente José María Aznar en TVE en el año 2000, dando a entender que la hizo para conservar su puesto de trabajo, Ruiz le saltó a la yugular y le dejó las cosas bien claras.

Pedro Ruiz explicaba que aunque a él siempre le gustaba hacer otro tipo de programas donde pudiera desplegar su vis cómica y crítica, en TVE, en 1996, sólo le ofrecieron un formato de entrevistas en las que se iba directamente a descubrir los aspectos más íntimos de un personaje, ya fuese presidente del Gobierno, líder de la oposición, un artista o alguien del famoseo.

Monegal, sin embargo, recordando la entrevista que le hizo a Aznar, acusaba a Ruiz de pelotero mayor del reino:

Ruiz saltaba:

Se equivoca usted, ¿por qué dejé el programa, señor Monegal? Lo dejé porque no me dejaban hacer show y lo dejé yo, así que infórmese mejor. Yo conozco mi vida y no consiento que nadie la cuente, por muy amigo que sea el señor Monegal. El programa estaba firmado para continuar, pero yo lo dejo el 29 de enero de 2004.