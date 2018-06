Celia Villalobos frena en seco a Andrea Ropero a las puertas del Congreso

Hace unos días, la parroquia se quedó atónita con esa imagen de Juan Carlos Monedero agarrando por los hombros a Soraya Sáenz de Santamaría. El gesto, de una zafiedad notable, fue calificado en los medios de comunicación como machista, condescendiente, paternalista.

Elegimos la palabra gilipollas no sólo porque se use con mucha frecuencia en esa calle de la que dicen ser dueños los zarrapastrosos de Podemos, sino porque incluye el significado de todas las anteriores y algunas más: No se puede ser machista sin ser gilipollas, aunque sí a la inversa.

No es Monedero el que ha dado espectáculo a las puertas del Congreso. Aunque de forma muy diferente, con perfecta razón y desde el otro lado del espectro politico, Celia Villalobos ha protagonizado lo suyo.



Si ya vimos en directo cómo discutió con la periodista de LaSexta Ana Pastor en el patio del Congreso de los Diputados, anoche el programa de la misma cadena LaSexta Noche emitió unas imágenes en las que se ve cómo Celia Villalobos pone en su sitio a Andrea Ropero, copresentadora de LaSextaNoche.

En realidad, Villalobos llega a agarrar el micrófono de la periodista.

Lo hizo harta de que le siguiera haciendo preguntas sobre los "errores" que había cometido el PP para terminar perdiendo el Gobierno. Lo hizo harta de que le siguiera haciendo preguntas sobre los "" que había cometido el PP para terminar perdiendo el Gobierno.

"¿Quién, el señor Sánchez?", se burlaba Villalobos.

"No, ustedes, el Partido Popular", insistía la periodista, según huffingtonpost.

Villalobos se giró y marchó hacia el Congreso. Sin embargo, Ropero no desistió y quiso seguir preguntando. "Algo habrán cometido para que...", insistió la reportera, que se detuvo al ver que una compañera de Cuatro también estaba preguntando.

Pero ni una ni la otra tuvieron éxito. "Que no voy a decir nada más", dijo Villalobos enfadada y agarrando el micrófono de LaSexta y bajándole el brazo a Ropero. "Pero no me quite el micro, señora Villalobos", se quejó la periodista.

