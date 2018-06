Fórmula TV se escandaliza por la presencia en 'La noche en 24 horas' de TVE... ¡de tertulianos del PP!

¿Cómo se le ocurre a Victor Arribas llevar a 'La Noche en 24 horas' a tertulianos 'del PP' a debatir sobre la moción de censura? Eso es lo que los chicos del digital Formula TV se preguntan haciendo gala de un sectarismo que da escalofríos- --'La noche en 24h' recibe críticas por informar sobre la moción de censura con tertulianos a favor del PP--

"Víctor Arribas, presentador del espacio, contó con varios analistas para comentar todo lo que había pasado a lo largo del día y ver qué ocurriría en la votación del viernes y la mayoría de ellos usó sus intervenciones para atacar a los partidos que apoyaban la idea de Pedro Sánchez. Algunos de los comentarios fueron copiados de las intervenciones de los miembros del Partido Popular, como el "gobierno Frankestein"", dicen los de Formula TV.

¿Copiados? En Formula TV se ve que estén demasiado ocupados con las audiencias porque de política no tienen ni puñetera idea. La expresión 'Gobierno Frankestein' la acuñó un socialista llamado Alfredo Pérez Rubalcaba. (Le dejamos aquí a Formula TV el link de la Wikipedia por si el apellido no les suena de nada).

"Manuel Cerdán, de OKDiario, llegó a criticar a Podemos porque aliarse con PdCat, "que están metidos hasta las cejas en casos como el 3%, el Palau y más", tras criticar a la corrupción del PP", dicen ruborizados.

Cerdán es tan, tan, tan ultra del PP que destapó el vídeo del robo en el supermercado que hizo dimitir a Cristina Cifuentes. --Cerdán (Okdiario) estalla contra los 'cloacólogos' que cargaron contra él: "A uno le tuve que salvar el pellejo"--

"Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, se inclinaba a decir que el Gobierno de Sánchez "va a ser muy condicionado por los que lleva detrás, que no me gustan nada", continúan escandalizados. Debe haberles molestado que Prego fue la que denunció que Podemos amedrentaba periodistas vía Telegram. Algo que a Formula TV no le produjo ningún ataque de histeria similar al que TVE lleve tertulianos del PP.