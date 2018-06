La tremenda jeta de Ábalos (PSOE) y su penosa reacción cuando le sacan sus propias indecentes incongruencias

José Luis Ábalos es el secretario de organización del PSOE, presunto hombre fuerte del gobierno naciente de Pedro Sánchez, y desautorizado por sí mismo incluso antes de empezar su andadura en el Ejecutivo.

Ábalos presentó a Pedro Sánchez arrancando la moción de censura del PSOE que acabó en éxito los pasados 31 de mayo y 1 de junio de 2018, pero Mariano Rajoy le dejó uno de los últimos recados en su servicio como Presidente del Gobierno: la brutal incoherencia que denota el veleteo de los socialistas: El brutal 'zasca' de Rajoy a Ábalos tirando de hemeroteca que deja abochornado a todo el PSOE .

Este 4 de junio de 2018, la propia Susanna Griso le sacó a Ábalos la bofetada mediática que se le está dando por esta contradicción vivida en apenas cinco meses. Y no le gustó nada al socialista, que pensó que enfadándose y acusando a no se sabe quién de orquestar "una campañita" iba a conseguir hacer olvidar el desatino.

No, es que no hay ninguna contradicción. Me asombra la campañita que hay por parte de los coherentes... Digo textualmente que no vamos a ser aliados, y no nos hemos aliado. Vamos a ver si el PP asume esta realidad. Para echar a Rajoy no había que hacer ningún esfuerzo, pero para eso no hay que aliarse. Nosotros no nos hemos aliado con nadie. Yo ratifico todo lo que dije en enero.