La 'objetiva' Ana Pastor no disimula su euforia por la caída de Rajoy y se dedica a machacar al PP

"Será está cámara quien tome la decisión de nombrar a Pedro Sánchez presidente y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación" (Mariano Rajoy, Congreso de los Diputados, 1.06.2018)--Un compungido Maroto entrega de forma penosa las armas ante el grupo Atresmedia: "Hoy no tengo cuerpo de hablar con vosotros"--

Esta fue la cita con la que Mariano Rajoy asumió democráticamente su derrota en la moción de censura, reconociendo la legitimidad del Congreso para destituirle como ‘representación de la soberanía nacional'. Y era la valoración del presidente del Partido Popular.

‘El Objetivo' de Ana Pastor de este 3 de junio 2018 en La Sexta decidió obviar esa declaración para asegurar reiteradamente que el PP no había reconocido la legitimidad de la moción de censura y, de ahí, dar un salto de trampolín para asegurar que el PP con esa posición se situaba en contra de la Constitución. ¡Toma arroz, catalina!--Atresmedia asoma su patita golpista: Évole llora por los "presos políticos" en el hombro de Susanna Griso--

La presentadora ha dedicado un programa a vapulear al partido derrotado editando frases de Rajoy para dar a entender que negaba que el PP hubiera sido condenado al tiempo que ocultó las declaraciones de Rajoy en las que acataba la moción de censura para hacer creer que no la había reconocido.

En realidad si la composición de la mesa de análisis está formada por Joaquín Estefanía, Lucía Méndez, Pablo Simón y Enric Juliana, no es difícil suponer que el PP no va a salir demasiado bien parado, pero fue Ana Pastor la que peor ocultó su animadversión al partido de la gaviota al que no pudo paró de sacudir en su programa. Ya en la introducción del programa acusó al PP de no querer aceptar realidades - y continuó lanzando puyas.--La Montero más agresiva exige en Atresmedia que a Inda le eliminen de todas las tertulias--

Ana Pastor: "¿Qué tipo de oposición vamos a escuchar del PP? A la vista de lo que le hemos oído a Rafael Hernando y de muchos otros dirigentes del PP que han dicho insisten en desde que esto es un golpe de Estado, lo dijo Imbroda, hasta que están ocupando el Congreso (...). Se han olvidado que en la carta magna tan utilizada por el PP aparece, lógicamente la posibilidad de que Pedro Sánchez sea presidente vía moción de censura".--¿Por qué Gloria Lomana no se atrevió a contar toda la verdad sobre el sectarismo de Atresmedia?--

Inés Calderón: "(...) La constitución recoge la moción de censura"

Ana Pastor: "Hay quien nos esté viendo que pensará que menuda obviedad estamos contando. Bueno, es que hay gente en el PP que dice que esta es una manera de llegar al poder... en fin, definida por ‘algunas maneras' por determinados dirigentes del PP, queríamos recordar que es la Constitución a la que tanto apelan quien dice que Pedro Sánchez puede ser presidente del Gobierno".

Ana Pastor: (...) "Es el argumento de la ilegitimidad del Gobierno que usó el PP en 2004. Que es el mismo que utiliza el PP ahora contra Pedro Sánchez. Lo de que Pedro Sánchez ha llegado de manera ilegítima se lo hemos escuchado a todos los dirigentes del PP. A prácticamente todos".

¿A todos? ¿No ha oído Ana Pastor a Mariano Rajoy en la tribuna del congreso asumiendo la moción de censura y felicitando a Pedro Sánchez? ¿No ha oído a Soraya Sáenz de Satamaría diciéndole a Monedero que el triunfo de la moción es ‘la democracia'? ¿No son Rajoy y Sáenz de Santamaría dirigentes del PP? ¿No conocía Pastor esas declaraciones y muestra un desconocimiento preocupante para afirmar que "todos los dirigentes" del PP consideran ilegítima la moción? ¿O sí las conocía y las ocultó en su programa en un ejercicio de manipulación?

Dice que un gran número de dirigentes del PP consideran ilegal la vía de la moción, pero en ‘El Objetivo' no pusieron ni un solo corte para acreditarlo. Ni siquiera el de Juan José Imbroda.

Y eso que, literalmente lo que dijo Imbroda fue a la portavoz del PSOE en Melilla que le preguntara "a sus compañeros de golpe de Estado", en aparente referencia a los partidos implicados en los sucesos del 1 de octubre. En todo caso diría que es más dirigente del PP Mariano Rajoy que Imbroda.

Pero Ana Pastor siguió que su estrategia de meter dardos por doquier. El diario ‘El País' recibió una cornada por su portada del domingo, Esperanza Aguirre otra - Ana Pastor nunca se olvida de ella, pero era el PP el objetivo predilecto, queriendo dar la imagen de que era un partido mal perdedor..

Ana Pastor: "La bolsa no ha recibido mal a Pedro Sánchez (...) El PP ha empezado muy fuerte a la oposición diciendo que España se ha entregado a los independentistas, ha aparecido de nuevo la palabra ETA... ya lo hemos oído en este país varias veces...". (...) "Es el argumento de la ilegitimidad del Gobierno que usó el PP en 2004.

Clara Jiménez Cruz colabora del programa, también zurró al PP de lo lindo. Acusando a Rafael Hernando de ‘machista' y de dar una ‘imagen terrible' en la moción de censura del año pasado por hacer llorar a Irene Montero.

¿SEGURO QUE EL PP HA NEGADO HABER SIDO CONDENADO?

Ana Pastor no paró de disparar contra el PP hasta el final del programa. En su prueba de verificación donde llegó a extremos un poco sucios en el terreno de la manipulación.



"En el Partido Popular está semana han repetido mucho que la sentencia del caso Gürtel no condena al PP".

Y acto seguido saca un corte de Mariano Rajoy en el congreso diciendo esta frase: "La sentencia no condena al Partido Popular". Acto seguido saca la sentencia de la Gürtel donde figura la condena al PP como partícipe a título lucrativo, sacan a un experto que ratifica que el PP ha sido condenado y Ana Pastor sentencia con sonrisa:

Ana Pastor: "Lo dice la sentencia, lo dicen los expertos, esa es la frase de ‘El Partido Popular no ha sido condenado, lo acaban de escuchar. Sí ha sido condenado (...). Podemos decir que esa frase del Partido Popular es falsa. Sí que existe una condena por mucho que el PP se empeñen en negarla".

Seguramente, Pastor, el PP niegue muchas realidades, las mismas que su programa manipula, porque la frase que saca de Rajoy, "la sentencia no condena al Partido Popular", está, editada. Corresponde a la sesión del congreso del 30 de mayo de 2018. Y completa era de la siguiente manera:

Mariano Rajoy: "La sentencia no condena al Partido Popular, como algunos se empeñan. Establece una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo por un hecho ocurrido hace quince años en dos Ayuntamientos. Y además, aclara que el Partido Popular no conocía esos hechos por los que se establece esa responsabilidad, que es la condición para ser partícipe a título lucrativo".

LO que Rajoy estaba haciendo no era negar que el PP hubiera sido condenado, sino aclarar que no había sido condenado por participar conscientemente en la trama, sino - exactamente al mismo nivel que Ana Mato o Gemma Matamoros, desconocían la trama, pero como se beneficiaron de ella, deben devolver ese dinero.

‘El Objetivo' repetía la misma operación con Rafael Catalá. Sacaban un corte en el que el ministro de Justicia en funciones negaba que hubiera condena por corrupción al PP pero ‘cortaban' la parte en la reconocía que se les condenaba por responsabilidad civil (como figura en el acta disponible en la web del congreso, fecha 30 de mayo). Todo para dar a entender que el Catalá, como Rajoy, estaba negando la mayor y poder decir que "negaba que hubiera condena" y que Ana Pastor ponga el letrerito en rojo de ‘falso' y nos sonría diciendo "nosotros sólo ponemos los datos - sesgados, claro - suyas son las conclusiones".

Sí a Pastor le gusta activar su prueba de verificación, la podría usar con sus propios tertulianos de la mesa política del objetivo. Por su mesa este domingo pasó Carles Campuzano, que se refiriera a ERC y PDeCat como ‘los partidos catalanes' sin que nadie se lo reprochara (¿Acaso no son tan catalanes como ellos los diputados de Ciudadanos, PSC o En Comú Podem?) y el representante socialista Andrés Perello (que junto a Tardá, era la persona que tenía más nivel en aquella mesa política), tropezó para criticar al Partido Popular asegurando sin que le temblara la voz que Alianza Popular no apoyó la Constitución, sino que "se abstuvo".

Naturalmente es mentira. No sólo AP apoyó la constitución, sino que su líder, Manuel Fraga, es uno de los siete ponentes. Los miembros de AP que se negaron a apoyarla abandonaron el partido, por lo que la posición oficial fue bastante clara. (El representante del PP en el debate no debía conocer nada del tema, porque no dijo ni mú). Y, naturalmente a Pastor no se le ocurrió someter a su prueba de verificación la mentirijilla de Perelló. Hoy sólo tocaba zurrar al PP.

Tiene todo el derecho a ser sesgada, pero que no se haga tanto la ofendida digna, cuando alguien critica a su canal, precisamente, por sus fijaciones cada vez menos disimuladas. Y que si quieren machacar al PP tienen material de sobra en la realidad, no necesitan exagerar, manipular, ocultar, ni editar declaraciones, como hace ‘El Objetivo'.