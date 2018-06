Un diputado del PP chafa el aquelarre de Pastor montando contra él con una brillante respuesta a Tardá

Un diputado del PP le chafó el aquelarre organizado por 'El Objetivo' contra este partido con una brillante respuesta al separatista Joan Tardá que despertó incluso los aplausos espontáneos del público de laSexta.

Evidentemente, no era una noche fácil para Teodoro García. Acudía al plató del programa de Ana Pastor en una especie de un todos contra él en la semana en la que una moción de censura de todos los partidos contra Rajoy han desalojado al gallego de La Moncloa.

En ese contexto, García se encontró con que los representantes de PSOE, Podemos, PdeCat, ERC...le iban a apretar las tuercas con la complicidad de la moderadora, Ana Pastor, que ya dejó claras sus intenciones en los albores del programa, como ya recogíamos en una nota anterior--La 'objetiva' Ana Pastor no disimula su euforia por la caída de Rajoy y se dedica a machacar al PP --.

El representante 'popular' intentó salirse del cauce marcado por el programa, que era incidir en el de la corrupción, centrándose en el problema catalán.

Allí cogió por banda a Joan Tardá, portavoz de ERC, y le aclaró conceptos: "Cataluña forma parte de la tierra de todos nosotros, no es vuestra solo. Si quereis marchaos de España, podéis iros cuando queráis, Puigdemont lo ha hecho. Pero Cataluña se queda porque es de todos".

Tras esto hubo un aplauso espontáneo del parte del público asistente, algo que Ana Pastor intentó suavizar exigiéndole a García que dejara acabar a Tardá y que no se entrometiera tanto en la intervención del de Esquerra.

Teodoro García: Yo soy murciano y español, y para mí Cataluña también es mi tierra

Tardá: Me parece muy bien que seas murciano y español. (risas de Ana Pastor). Y oye viva Murcia y viva España. Yo no tengo nada en contra de Murcia y de España, al revés

Teodoro García: No se puede frivolizar con estos temas. Te invito a venir a Murcia.

Tardá: Ya lo conozco ya.

Teodoro García: Cataluña forma parte de la tierra de todos nosotros, no es vuestra solo. Si quereis marchaos de España, podéis iros cuando queráis, Puigdemont lo ha hecho. Pero Cataluña se queda porque es de todos (aplausos del público).

Tardá: Algunos dicen 'viva España' sin saber que están diciendo 'arriba España'.

Teodoro García: ¿pero has entendido lo que te he dicho? porque si no no avanzamos

Ana Pastor: Teodoro, vamos a dejar acabar a Tardá, porque luego te quejas de que no te dejan acabar.