Un cabreado Torra dice en TV3 que está hasta el bigote de que le llamen nazi sin motivo

Ha concedido una entrevista al director de TV3 este domingo 3 de junio de 2018, y ha vuelto a retratarse sin un ápice de vergüenza, aunque rojo de ira porque algunos le llaman nazi sin justificación alguna. (El oculto manifiesto de Quim Torra pidiendo un alzamiento armado en Cataluña).

El iracundo presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha quitado hierro a sus lamentables artículos racistas ante el director de la cadena pública catalana, Vicent Sanchis, a quien se le hacía la boca agua ante sus palabras. (El macabro beso de Torra a la tumba del 'soldado cojones' resucita los peores fantasmas).

Así, le ha animado incluso a poner querellas a mansalva, entre ellas a Alfonso Guerra, aunque el aludido se ha ido por peteneras y ha vuelto con el tema de sus comentarios: (El beso negro de Torra al asesino del empresario Bultó que le vale un brutal golpe de Tertsch en sus pelota)

Durante la entrevista, Quim Torra ha negado ser un mero "títere manejado desde Berlín por Puigdemont", como ha sugerido el propio director de TV3, pero ha añadido que

"el día más feliz de mi Presidencia será cuando Puigdemont vuelva a ser presidente de la Generalitat".

Carles Puigdemont representa el liderazgo de Cataluña en el espacio libre de Europa y nos está ayudando a internacionalizar el caso de Cataluña. El día que me llamó y me hizo este encargo [presidir la Generalitat], que ningún catalán podría haber rechazado, me dijo que me sienta libre de tomar mis decisiones".