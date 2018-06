Ana Rosa especula con el caramelito que le puede caer a los podemitas: "¡A lo mejor Sánchez les da Radio Televisión Española!"

Ana Rosa Quintana sabe muy bien de lo que habla, y este 5 de junio de 2018 hizo un comentario en Telecinco que no debe pasar desapercibido. En un momento en el que se forma casi en directo el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, las oportunidades de los podemitas rondan los puestos de gestión del país: aunque ya se sabe que no entrarán en el Consejo de Ministros, es posible que aparezcan en otros segundos niveles.

En plena conversación con el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, Ana Rosa soltó una especulación que no puede caer en saco roto:

"QUE A PUIGDEMONT Y RUFIÁN NO LES GUSTE BORRELL ES UNA GRAN NOTICIA"

Ana Rosa Quintana celebró el fichaje del nuevo ministro Josep Borrell, gracias a la rabia incontrolable de estos dos independentistas representativos del bobo y moribundo procés, Rufián y Puigdemont, que volcaron su pataleta en Twitter. Ana Rosa celebra el ministerio de Borrell viendo lo rabiosos que se han puesto Puigdemont y Rufián:

A mí siempre me ha parecido estupendo Josep Borrell. En Cataluña ha hecho un papel fundamental no con un mensaje de odio, sino al revés, de unificación y de concordia. Y yo además después de ver el tuit que ha puesto Puigdemont, todavía me gusta más Borrell. Que a Puigdemont y a Rufián no les guste me parece una buenísima noticia para todos.