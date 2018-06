Ana Rosa celebra el ministerio de Borrell viendo lo rabiosos que se han puesto Puigdemont y Rufián

La mañana de 5 de junio de 2018 encuentra los primeros cimientos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, siendo la figura más icónica la de Josep Borrell como ministro de Exteriores. La reacción que ha generado es muy sencilla: gusta a los constitucionalistas, revienta de lo lindo a los independentistas.

Los dos rabiosos separatistas que habrán dormido muy mal son el fugado Puigdemont y el circense Rufián. Ambos se expresaron a través de su canal preferido, Twitter, con bien de odio rezumando por todos los poros de su piel. Twitter se ensaña con Rufián tras el nombramiento de Borrell: "Gracias a tu voto vamos a tener a una bestia negra de TV3 de ministro de Exteriores":

Y lo mejor, en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, la propia presentadora Ana Rosa Quintana celebrando el fichaje del nuevo ministro Borrell, gracias a la rabia incontrolable de estos dos independentistas representativos del bobo y moribundo procés:

A mí siempre me ha parecido estupendo Josep Borrell. En Cataluña ha hecho un papel fundamental no con un mensaje de odio, sino al revés, de unificación y de concordia. Y yo además después de ver el tuit que ha puesto Puigdemont, todavía me gusta más Borrell. Que a Puigdemont y a Rufián no les guste me parece una buenísima noticia para todos.