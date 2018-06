Atención, PP: Esther Palomera os marca la postura que debéis adoptar ahora contra el Gobierno de su ídolo Sánchez

Es increíble hasta dónde están dispuestos a llegar algunos voceros en las televisiones, especialmente los que son unos chaqueteros de categoría.

Este 5 de junio de 2018, apenas unos minutos después de que Mariano Rajoy se despidiera de la política en activo anunciando su adiós, la periodista Esther Palomera, sentada a la mesa de Javier Ruiz en Cuatro, postuló acerca de lo que ahora debe hacer el Partido Popular en lo que a su trabajo de oposición al nuevo Gobierno socialista se refiere.

Y es que, claro, después de tantos años apaleando a Rajoy compañía, ahora la reportera del Huffington Post se ha subido con decisión al carro ganador de Pedro Sánchez, convirtiéndose en una auténtica 'groupie' cuando fue objetivo de sus iras y burlas durante mucho tiempo.Palomera se sube ahora en marcha al carro de Pedro Sánchez después de haberle llamado de todo.



Toda la parte inicial del discurso de Rajoy de hoy que ha sido tan dura, tan de no reconocer lo que había ocurrido, de no haber hecho la digestión, de intentar deslegitimar al nuevo Gobierno y al nuevo Presidente, casi de hablar de puerta de atrás por la moción de censura, etc., pero ha quedado eclipsada por la segunda parte en la que ha dicho que se va y que no va a intentar controlar la sucesión.

Y nos deberíamos quedar ahí porque ahora se abre un escenario nuevo en el PP y yo tengo dudas de que quien sea elegido el nuevo presidente del PP asuma en primera persona estos discursos. Si el PP quiere avanzar, tiene que cambiar el relato. No puede construir un relato basado en lo que hizo en 2004, oposición de política de tierra quemada, echarse al monte y ver etarras, golpistas y chavistas por cada rincón de España. A eso le tienen que poner punto final.