¿Te acuerdas Ferreras cuando llamabas 'cobarde sin credibilidad' a Pedro Sánchez?

La segunda cadena de Atresmedia parece entusiasmada con la llegada de Pedro Sánchez Castejón a La Moncloa. Sus tertulianos no han parado de babear en las tertulias ante el triunfo de ‘la democracia' por el triunfo del ‘sí' en la Moción de Censura. En realidad ‘la democracia' habría triunfado tanto sí ganaba el ‘sí' como el ‘no', ¿o sólo es democracia cuando pierde la derecha? --#Je suis Pedro Sánchez: sus viudas periodísticas le lloran desconsoladas en 'laSexta Noche'--

Pero Pedro Sánchez no siempre gozó del favor de La Sexta de Atresmedia que de hecho le recibió de la peor manera posible. Antonio García Ferreras había estado en guerra contra el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y mantuvo esa línea de hostilidad contra el PSOE de Pedro Sánchez con constantes puyas y referencias despectivas a su mandato mientras que -por el contrario- los líderes de Podemos eran presentados sistemáticamente como la regeneración y la ‘nueva política'. --VÍDEO / El periodista que está decidido a salvar a Pedro Sánchez--

Ferreras: "¡Lo de Pedro Sánchez es de cobarde!"

En agosto de 2014, poco después de su primera elección como líder socialista, La Sexta Noche anunció por todo lo alto la invitación a Pedro Sánchez. En aquella época La Sexta Noche y Las Mañanas de Cuatro giraban en torno al tertuliano Pablo Iglesias, que -con la permisividad del espacio- conseguía centrar toda su atención en él y en su forma de polemizar con el invitado de cada edición. --La ira de Ferreras con un socialista: "Se puede ser más tonto, pero hay que entrenar más"--

Sánchez declinó participar para evitar una encerrona (como de la que fue víctima Rubalcaba en Las Mañanas de Cuatro de Cintora), provocando feroces críticas de los presentadores del espacio.

En noviembre de 2015 Antonio García Ferreras subió unos cuantos grados su temperatura contra Pedro Sánchez al anunciar que este se había negado a ir al programa de su compañera Ana Pastor ‘El Objetivo' a someterse a un interrogatorio frente a esta (y en cambio, lo que debió doler más, si fue con Bertín Osborne a TVE):

"No se llama problemas de agenda. ¡Se llama miedo y cobardía!". "Es culpa de los pelotas que tiene a su alrededor". "Se llama miedo, en el PSOE no se enteran de nada".

Ferreras contra Pedro Sánchez en el Comité "¡Tramposo! ¡Pucherazo!"

Es curioso ver a los tertulianos de La Sexta hablando de cuando Pedro Sánchez fue liquidado por Susana Díaz y sus coleguis como si ellos no tuvieran nada que ver con aquella operación. Ahí se volcaron figuras como Angélica Rubio que apareció a diario prácticamente en aquel espacio.

Pero Ferreras también tuvo una aparición destacada. La Sexta emitió piezas justificando la disolución de una ejecutiva y enumerando todas las veces que se había usado ese procedimiento.

El propio Ferreras se esmeró en denunciar a Pedro Sánchez y a César Luena por intentar trampas y pucherazos durante el célebre Comité Federal de octubre.

"Pucherazo sinvergüenza, colocaron una urna por su cuenta, sin control, sin censo, sin nadie que pueda controlar quien vota y quien no vota. Incluso Borrell le ha dicho a Pedro Sánchez ‘así no se puede hacer' y ha provocado hasta lágrimas en el partido" "¡Nunca había ocurrido!".

Ferreras: "Pedro Sánchez no tiene credibilidad"

En enero de 2017 cuando Pedro Sánchez estaba aparentemente destruido políticamente La Sexta seguía zurrando. Emitieron una conferencia del político independentista Santiago Vidal en la que aseguraba que había mantenido pactos con Pedro Sánchez.

Sánchez acusó a La Sexta de no contrastar con él y este seguía zurrando. "No tenemos que contrastar con Sánchez, contamos lo que ha contado Santiago Vidal" (...) "Pero Pedro Sánchez... credibilidad... credibilidad... ¡no es que esté sobrado de ella".

El machamiento de La Sexta a Pedro Sánchez fue denunciado por primera vez por el tertuliano Toni Bolaño desde ‘Espejo Público' en febrero de 2015 (y que, curiosamente, tras hacerlo, no volvió a aparecer de tertuliano en La Sexta tras hacer esa crítica).

Pedro Sánchez sólo habló una vez del tema cuando Jordi Évole le entrevistó en ‘Salvados' para que rajara contra PRISA, pero Sánchez también lanzó un mensajito a La Sexta:

"Hay extraordinarios periodistas como tú, como Ana Pastor, como muchos otros que hay en La Sexta, como García Ferreras, pero desgraciadamente también ha habido una línea editorial en algunos momentos, con las que yo no me he sentido identificado con los que claramente había una intencionalidad política detrás que era el no consolidar, o no facilitar la consolidación de mi liderazgo".

Como suele ocurrir - la ventaja de Atresmedia y su control sobre los digitales - no tuvo apenas repercusión, y se centraron en el conflicto PRISA-Sánchez. Pero aunque Atresmedia tenga ganas de olvidarlo, el linchamiento que hizo La Sexta contra Sánchez durante tres años sacudiéndole hasta en el carné de identidad fue un hecho que, al parecer, ahora querrán ‘borrar' de la historia. --Pedro Sánchez acusa a los poderes financieros y al grupo Prisa de presionar para mantener a Rajoy--

Y hay que recordar que el periodista Jesús Maraña desvela en su último libro, ‘Al fondo a la izquierda', que Ferreras y Sánchez almorzaron juntos por mediación de José Miguel Contreras, con Mauricio Casals presente, pero aquel día la sangre llegó al río:

"En un momento determinado del almuerzo, Sánchez levanta la voz y se dirige a Ferreras: "¿Tú vas a por mí! Sé que estás investigando a mi mujer y a mi suegro. ¡Mírame a los ojos y dime que no es verdad!'. El periodista se pone en pie y responde en el mismo tono: ‘¿Cómo dices? ¡Eso es absolutamente falso! Dinos tú quién te ha ido con ese cuento". (...) ‘Es mentira que nadie de mi equipo esté investigando eso -insiste Ferreras-, y además, si no tiene nada que ver con tu dedicación política, a mí me importa un pito".